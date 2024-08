Die SMT Scharf AG, ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2024. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte die SMT Scharf Gruppe einen Konzernumsatz von 28,4 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1/2023: 31,7 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr dieses Jahres stellte SMT Scharf insgesamt eine verhaltene Aktivität in den relevanten Bergbaumärkten fest. Dies spiegelte sich insbesondere in einer Zurückhaltung ...

