Unterföhring (ots) -- Vorberichte am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1- Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke- Darüber hinaus: Die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1- Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR (https://www.sky.de/uhd-187698), zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.- Eine neue Ausgabe des Podcasts "Backstage Boxengasse (https://sport.sky.de/formel1/artikel/backstage-boxengasse-der-formel-1-podcast-von-sky/12235647/34270?shurl=backstage-boxengasse)" seit gestern verfügbar- Fans können den gesamten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)- Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Unterföhring, 28. August 2024 - Nach dem Triumph in Miami konnte Lando Norris am vergangenen Wochenende seinen zweiten Sieg einfahren und stahl Weltmeister Max Verstappen bei dessen Heimspiel in Zandvoort die Show. Trotz zunächst misslungenem Start dominierte der 24-Jährige im Anschluss den Niederlande-GP, bei dem Ferrari-Pilot Charles Leclerc - hinter Verstappen - überraschend auf Platz drei fuhr.Jene Euphorie will die Scuderia nun mit nach Monza zu deren Heimspiel nehmen, denn der Große Preis von Italien steht an. Das Autodromo Nazionale di Monza wurde in diesem Jahr hierfür umgestaltet und modernisiert sowie neu asphaltiert. Für das Rennen auf der Highspeed-Strecke hat Ferrari zudem ein Update angekündigt. Aktuell scheint das Auto im Rennen derzeit besser zu funktionieren als in der Qualifikation, durch das Update erhofft man sich nun einen entsprechend positiven Ausgleich. Ob es hält, was man sich verspricht, wird sich erst am Wochenende zeigen, auf den Support zahlreicher Tifosi können sich Charles Leclerc und Carlos Sainz jedoch definitiv schon jetzt verlassen.Logan Sargeant hingegen wird die Stimmung nordöstlich von Mailand nicht mehr aufsaugen können. Der US-Amerikaner, der für Williams in knapp zwei Jahren nur einen Punkt holte, wird kein weiteres Rennen für den britischen Rennstall bestreiten und bereits in Monza durch den Argentinier Franco Colapinto ersetzt.Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Monza live kommentiert. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.Die Formel 1 mit Sky Stream live erlebenAlle Formel 1 Rennen sowie alle weiteren Motorsportrennen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sendeplan für den Großen Preis von Italien auf Sky Sport F1:Donnerstag, 29.8.:16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News19:15 - 20:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz FahrerFreitag, 30.8.:9:35 - 10:30 Uhr: Formel 3 - Training11:00 - 11:55 Uhr: Formel 2 - Training13:15 - 15:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training15:00 - 15:45 Uhr: Formel 3 - Qualifying16:00 - 16:45 Uhr: Formel 2 - Qualifying16:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training18:30 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz TeamchefsSamstag, 31.8.:9:30 - 10:25 Uhr: Formel 3 - 1. Rennen12:15 - 14:00 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training14:15 - 15:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen15:30 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz QualifyingSonntag, 1.9.:8:25 - 9:35 Uhr: Formel 3 - 2. Rennen9:55 - 11:20 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen12:00 - 12:50 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup - Rennen13:30 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte14:55 - 16:45 Uhr: Formel 1 - Rennen16:45 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz18:00 - 18:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: ItalienWeitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5852490