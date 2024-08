Dongguan, China (ots/PRNewswire) -Am 28. August wurde das HUAWEI TruSense System der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Dieses innovationsgetriebene System ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu präzisen, wissenschaftlich fundierten Gesundheits- und Fitnesstechnologien für Anwendende.Huawei ist vor 11 Jahren in den Bereich der Wearables eingestiegen und hat bis heute über 150 Millionen Wearables ausgeliefert sowie mehr als 520 Millionen Anwendende für seine Huawei Health App gewonnen. Laut IDC war Huawei im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 bei den ausgelieferten am Handgelenk tragbaren Wearables und ist seit fünf Jahren in Folge die führende Wearable-Marke auf dem chinesischen Markt."HUAWEI TruSense ist für uns ein großer Durchbruch in der Gesundheits- und Fitnesssensorik und wird uns an der Spitze der technologischen Entwicklung in diesem Bereich halten. Dieser digitale Gesundheitsfortschritt wird Anwendenden helfen, einen gesünderen Lebensstil zu führen", sagte Herr Rico Zhang, Präsident der Produktlinie Smart Wearables und Health von Huawei, auf der HUAWEI TruSense-Einführungsveranstaltung.Die Kundschaft auf der ganzen Welt ist gesundheitsbewusster als je zuvor, und dies hat zu einer Nachfrage nach bequemen, umfassenden sowie genauen Überwachungsmöglichkeiten geführt. Die Antwort von Huawei auf diese Nachfrage ist ein System, welches alle neuesten Fortschritte des Unternehmens bei der Überwachung von Vitalparametern integriert - das HUAWEI TruSense System, ein neues digitales Gesundheits- und Fitnessparadigma, das sich durch sechs Hauptmerkmale auszeichnet: Genauigkeit, Vollständigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Offenheit und Iteration.Um die langfristige Genauigkeit der kontinuierlichen Überwachung der Vitalparameter zu gewährleisten sowie schnellere Ergebnisse zu liefern, investierte Huawei stark in die optische, elektrische und materialwissenschaftliche Forschung mit dem Ziel, die Herausforderungen zu überwinden, die unterschiedliche Hautfarben, Handgelenksgrößen und Wetterbedingungen für die verschiedenen Sensoren darstellen. Dank Huaweis Innovationen wurde die Genauigkeit grundlegender Indikatoren wie Herzfrequenz, SpO2 und Blutdruck von maßgeblichen Branchenverbänden zertifiziert.HUAWEI TruSense misst mehr als 60 Gesundheits- und Fitnessindikatoren, die sechs der wichtigsten Körpersysteme abdecken, und umfasst auch eine Komponente für das emotionale Wohlbefinden. Sensoren überwachen die Herzfrequenz und autonome Nervensystemdaten der Anwendenden. Diese Daten werden in einen Algorithmus eingespeist, der eine Bewertung des emotionalen Wohlbefindens und des Stressniveaus der Anwendenden erstellt, damit diese von den Vorteilen eines gesunden Körpers und eines gesunden Geistes profitieren können.Die Flexibilität, Offenheit und ständige Weiterentwicklung des HUAWEI TruSense Systems ermöglichen es Partnern aus allen Teilen der Welt und aus allen Bereichen des digitalen Gesundheitssystems, die Zukunft der Gesundheits- und Fitnesstechnologie mitzugestalten. In dieser Domäne hat Huawei mit über 150 Partnern an bahnbrechenden Forschungsarbeiten in Bereichen von der Fernbehandlung bis zum Gesundheitsmanagement für Familien zusammengearbeitet.In den kommenden Jahren wird Huawei bestrebt sein, an der Spitze der Gesundheits- und Fitnesswissenschaft zu bleiben sowie das Leben der Anwendenden mit weiteren Innovationen zu bereichern. Die ersten HUAWEI TruSense-angetriebenen Produkte werden im September auf den Markt kommen - bleiben Sie informiert über Einzelheiten dazu!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491337/image_5027789_23707811.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491339/image_5027789_23707858.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491341/image_5027789_23708124.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491343/image_5027789_23708452.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491345/image_5027789_23708780.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491347/image_5027789_23708952.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-kundigt-das-brandneue-huawei-trusense-system-an-welches-kunftige-wearables-antreiben-wird-302233044.htmlPressekontakt:Yaqing Zhong,zhongyaqing@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5852883