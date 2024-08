The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.08.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2024

ISIN Name

DE000A1X3W00 MEDIGENE AG NA O.N.

FR0000072993 NETMEDIA GR.SA INH.EO-,03

VGG6529J1003 GDEV INC.

