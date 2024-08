Der DAX war am Mittwoch bis auf wenige Zähler an sein bisheriges Rekordhoch bei knapp 18.893 Punkten heran gelaufen. Am Ende ging ihm aber etwas der Schwung aus. Er schloss 0,5 Prozent höher bei 18.782,29 Zählern. Und auch zum Start in den Handel am heutigen Donnerstag dürfte zunächst der Schwung für neue Rekorde fehlen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen unverändert bei 18.782 Punkten.Für Druck sorgt Nvidia. Die Aktie war nachbörslich nach Veröffentlichung der Zahlen deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...