Nvidia und Super Micro Computer haben am Mittwoch für ordentlich Unruhe im amerikanischen Chip-Sektor gesorgt. Während die Reaktionen auf durchaus solide Nvidia-Zahlen negativ ausfielen, verunsicherte Super Micro die Anleger mit der Verschiebung des Jahresberichts. Die europäische Halbleiterbranche ließen die Umstände am Donnerstag jedoch kalt.Für die Nvidia-Aktie ging es im Anschluss an die Quartalszahlen nachbörslich um rund sieben Prozent nach unten. Eine nicht ganz so optimistisch wie erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...