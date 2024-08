Elmos Semiconductor SE ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von analogen Mixed-Signal-Halbleitern hauptsächlich für die Automobilindustrie. Trotz des starken Wettbewerbs durch Branchenriesen wie STM, NXP und Infineon hat Elmos seine Position gestärkt, indem es seine 40-jährige Expertise bei analogen Mixed-Signal-ICs genutzt hat und sich in Nischenmärkten der Automobilindustrie, wie z.B. der Ultraschall-Entfernungsmessung, hervorgetan hat. Mit einer starken internationalen Präsenz und einer inhärenten Flexibilität und Agilität baut Elmos diese Stärken durch einen strategischen Wechsel zu einem fabless Unternehmen ab 2025 weiter aus und kann so besser auf Marktveränderungen reagieren. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von wichtigen Megatrends wie dem autonomen Fahren und der Elektromobilität zu profitieren und die steigende Nachfrage nach intelligenten, sicheren und vernetzten Fahrzeugen in einem Markt zu unterstützen, der von 2023 bis 2032 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,2% wachsen soll. Basierend auf dem DCF und den Multiplikatoren von mwb research ist Elmos unterbewertet und bietet eine überzeugende Einstiegsmöglichkeit. Daher beginnen die Analysten ihre Coverage mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 105,00, was einem Aufwärtspotenzial von 33% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE





© 2024 AlsterResearch