Der Q2/H1-Bericht von Mister Spex zeigte Ergebnisse, die den Erwartungen entsprachen, mit einer gemischten Q2-Performance. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 1 % auf EUR 67,6 Mio., angetrieben durch einen Anstieg von 3 % auf dem deutschen Markt, der jedoch durch einen Rückgang von 7 % auf den internationalen Märkten ausgeglichen wurde. Positiv zu vermerken ist, dass die Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Brillen in Deutschland um 11% zunahm, was die Rückgänge bei Sonnenbrillen und Kontaktlinsen ausglich. Die Bruttomargen blieben stabil, aber das bereinigte EBITDA sank aufgrund höherer Transformationskosten um 64 %. Das Unternehmen verringerte seinen Nettoverlust um 10 % und behielt eine solide Cash-Position bei. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,20 fest, da die langfristigen Aussichten a) aufgrund des transformativen Charakters des Restrukturierungsprogramms "SpexFocus" und b) aufgrund der starken Cash-Position des Unternehmens, die allein schon die aktuelle Marktkapitalisierung weit übersteigt, weiterhin positiv sind. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





