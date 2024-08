Die Aktie von ThyssenKrupp (WKN: 750000) befindet sich weiterhin im rasanten Abwärtstrend. Am Donnerstag bleibt sie unverändert schwach und steht aktuell bei 3,20 €. Die Hauptprobleme für diesen Kursverfall sind offensichtlich. Was ist aus Anlegersicht hier noch zu erwarten? Eskalation in der Führungsspitze Schon längere Zeit gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Konzernvorstand um Miguel López sowie der Geschäftsführung von ThyssenKrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...