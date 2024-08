Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Affirm | SMCI | Birkenstock & was machen Anleger jetzt mit der Nvidia-Aktie - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Rekordhoch Tops & Flops - nur drei Werte im Minus Nvidia - und was nun - SMCI - Skandal im Anflug - Birkenstock - Aktie kippt aus den Latschen Crowdstrike - nicht so schlimm wie erwartet Salesforce - Wachstum passt Affirm - Anleger jubeln Okta - finden den Fehler Pure Storage - Absturz SK Hynix - neuer Speicherchip Termine - Marvell & Dell liefern Zahlen Delivery Hero - gute Neuigkeiten Fielman - Q2-Zahlen sind OK Schott Pharma - Umsatz und Aktie schießen in die Höhe Musterdepot - Kontron wackelt Zuschauerfragen