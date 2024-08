ROUNDUP 2: Nvidia enttäuscht Börse trotz starker KI-Zuwächse

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Nvidia profitiert weiter enorm vom KI-Boom - hat mit seinem Geschäftsausblick aber die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street zunächst enttäuscht. Zudem blieben einige Fragen zu einer Änderung beim Produktionsverfahren für das nächste Chipsystem mit dem Namen Blackwell unbeantwortet.

IPO/ROUNDUP: Delivery Hero will Talabat-Geschäft in Dubai an die Börse bringen

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine rasant wachsende Marke Talabat an die Börse in Dubai bringen. Derzeit werde eine Erstnotiz für das vierte Quartal vorbereitet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Danach will Delivery Hero die Mehrheit an Talabat behalten. An der Börse sorgten die Ankündigung und das Zahlenwerk zum ersten Halbjahr für gute Stimmung.

Salesforce wird fürs Gesamtjahr optimistischer - Aktienkurs steigt

SAN FRANCISCO - Der SAP-Branchenkollege Salesforce hat Anleger mit einem angehobenen Ausblick auf die Gewinnentwicklung erfreut. Der Aktienkurs legte am Mittwoch im nachbörslichen Handel um gut drei Prozent zu.

ROUNDUP: Schott Pharma erhöht Umsatzprognose - Kurssprung

MAINZ - Schott Pharma profitiert weiter von einer starken Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen. Der Pharmazulieferer erhöhte daher nach einem deutlichen Wachstum im dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September). An den Ergebniszielen hält das Unternehmen hingegen fest - so steckt Schott Pharma derzeit viel Geld in den Ausbau der Produktion, um die Nachfrage nach Spritzen aus Glas oder dem Kunststoff Polymer zu bedienen.

ROUNDUP: Pernod Ricard will zurück auf den Wachstumskurs - China im Fokus

PARIS - Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard leidet weiterhin unter den vollen Lagern seiner Kunden in den USA sowie der schwächelnden chinesischen Wirtschaft. In beiden Regionen erwartet der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka und Havana Club in den kommenden Monaten anhaltend rückläufige Umsätze. Auch hohe Zinsen werden das erste Geschäftsquartal noch belasten. Konzernweit soll der Umsatz dank stärkerer Geschäfte etwa in Indien im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Juni) aus eigener Kraft aber wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Aktie legte deutlich zu.

Branchenverband: EU-Neuzulassungen treten im Juli nahezu auf der Stelle

BRÜSSEL - In der Europäischen Union haben die Pkw-Neuzulassungen im Juli nur moderat zugelegt. Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der EU stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 852.051 Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Von den vier größten Nationen konnten Italien und Spanien mehr Autos absetzen, dagegen gingen die Verkäufe in Deutschland und Frankreich zurück. In den ersten sieben Monaten stiegen die Neuzulassungen um 3,9 Prozent auf rund 6,5 Millionen Wagen.

US-Medien: ChatGPT-Firma will Bewertung von 100 Milliarden Dollar

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Erfinder OpenAI strebt in einer neuen Finanzierungsrunde laut Medienberichten eine Gesamtbewertung von 100 Milliarden Dollar (knapp 90 Mrd Euro) an. Bisher holte sich die KI-Firma vor allem Geld vom Software-Riesen Microsoft, der mehr als zehn Milliarden Dollar lockergemacht haben soll.



-Scotch & Soda schließt alle Geschäfte in Deutschland

-Presse: Apple bestellt deutlich mehr Komponenten für neues KI-iPhone -Googles KI erzeugt nach Blamage wieder

-Was wusste Winterkorn? - 'Dieselgate'-Prozess vor dem Start -Weniger gesprengte Geldautomaten

-Schlechtes Wetter und maue Bauwirtschaft: Gewinn von Sto bricht ein -China erhebt vorerst keinen Strafzoll auf EU-Brandy

-DZ Bank Gruppe macht im Halbjahr weniger Gewinn

-Britische Regierung will Regeln für Rauchen im Freien verschärfen -NordLB-Sanierung auf Zielgeraden - Gewinnsprung im Halbjahr -SpaceX-Explosion: US-Luftfahrtbehörde stoppt Raketenstarts -Birkenstock steigert Umsatz und Gewinn - Bestätigter Ausblick enttäuscht Anleger -ROUNDUP: Frankreich leitet Ermittlungen gegen Telegram-Gründer ein -Gema informiert über Musik-Gebühren für Weihnachtsmärkte -ROUNDUP: Verdi hält Arbeitsplätze bei Breuninger vorerst für sicher -Chemie- und Pharmabranche: Forschungsausgaben bleiben praktisch stabil -IFA plant zum 100. Geburtstag mit rund 1.800 Ausstellern -Verbraucherverband für mehr Klarheit bei Lebensmittelpreisen -ROUNDUP/Edeka rät von Stimme für AfD ab: 'Blau ist keine gute Wahl'°

