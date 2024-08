Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 09/08/2024 FR0000050809 9,083 167.0029 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 06/08/2024 FR0000050809 917 164.7361 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:10:32+168:00 FR0000050809 167.70 EUR 50 XPAR 91889187 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:10:32+168:00 FR0000050809 167.70 EUR 9 XPAR 91889188 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:10:33+168:00 FR0000050809 167.60 EUR 39 XPAR 91889189 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:10:33+168:00 FR0000050809 167.60 EUR 23 XPAR 91889190 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:15:02+168:00 FR0000050809 167.80 EUR 10 XPAR 91889429 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:18:09+168:00 FR0000050809 168.00 EUR 37 XPAR 91889710 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:18:15+168:00 FR0000050809 167.80 EUR 41 XPAR 91889858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:18:15+168:00 FR0000050809 167.80 EUR 41 XPAR 91889859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:18:15+168:00 FR0000050809 167.80 EUR 33 XPAR 91889860 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:26:14+168:00 FR0000050809 168.00 EUR 37.00 XPAR 91890628 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:36:10+169:00 FR0000050809 168.90 EUR 68.00 XPAR 91890977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:36:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 36.00 XPAR 91890979 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:21+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 91891347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 91891355 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 68.00 XPAR 91891356 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 42.00 XPAR 91891357 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 43.00 XPAR 91891358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 36.00 XPAR 91891359 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:46:54+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 91891360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:55:03+169:00 FR0000050809 169 EUR 50.00 XPAR 91891666 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:55:03+169:00 FR0000050809 169 EUR 14.00 XPAR 91891667 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:56:04+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 91891733 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T09:58:34+169:00 FR0000050809 169 EUR 39.00 XPAR 91891993 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:01:50+169:00 FR0000050809 169 EUR 89.00 XPAR 91892191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:02:58+169:00 FR0000050809 169 EUR 53.00 XPAR 91892243 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:02:58+169:00 FR0000050809 169 EUR 3.00 XPAR 91892244 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:02:58+169:00 FR0000050809 169 EUR 40.00 XPAR 91892245 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:02:58+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 91892246 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:02:58+169:00 FR0000050809 169 EUR 23.00 XPAR 91892247 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:13:59+169:00 FR0000050809 169 EUR 4.00 XPAR 91892791 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:18:40+169:00 FR0000050809 169 EUR 17.00 XPAR 91892921 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:23:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 42.00 XPAR 91893129 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:23:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 37.00 XPAR 91893130 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:23:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 30.00 XPAR 91893131 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:23:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 12.00 XPAR 91893132 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:23:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 91893133 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:37:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 91894194 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T10:56:15+169:00 FR0000050809 169 EUR 35.00 XPAR 91894989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:04:38+169:00 FR0000050809 169 EUR 34.00 XPAR 91895517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:04:38+169:00 FR0000050809 169 EUR 16.00 XPAR 91895518 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:04:38+169:00 FR0000050809 169 EUR 6.00 XPAR 91895519 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:04:38+169:00 FR0000050809 169 EUR 12.00 XPAR 91895520 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:13:53+169:00 FR0000050809 169 EUR 37.00 XPAR 91895995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:13:53+169:00 FR0000050809 169 EUR 37.00 XPAR 91895996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:14:43+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 91896024 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:03:03+165:00 FR0000050809 165 EUR 75.00 XPAR 91769210 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:03:03+165:00 FR0000050809 165 EUR 14.00 XPAR 91769211 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:05:05+165:00 FR0000050809 165 EUR 61.00 XPAR 91769482 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:05:05+165:00 FR0000050809 165 EUR 12.00 XPAR 91769483 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:10:46+165:00 FR0000050809 165 EUR 54.00 XPAR 91770749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:41:07+165:00 FR0000050809 165 EUR 8.00 XPAR 91774585 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T09:41:07+165:00 FR0000050809 165 EUR 46.00 XPAR 91774586 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:00:17+165:00 FR0000050809 165 EUR 24.00 XPAR 91775928 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:00:17+165:00 FR0000050809 165 EUR 25.00 XPAR 91775929 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:01:16+165:00 FR0000050809 165 EUR 44.00 XPAR 91775996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:04:01+165:00 FR0000050809 165 EUR 52.00 XPAR 91776184 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:13:45+165:00 FR0000050809 165 EUR 45.00 XPAR 91777086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:24:05+164:00 FR0000050809 164 EUR 45.00 XPAR 91777957 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:27:24+165:00 FR0000050809 165 EUR 33.00 XPAR 91778116 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:31:43+165:00 FR0000050809 165 EUR 12.00 XPAR 91778482 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:35:37+165:00 FR0000050809 165 EUR 36.00 XPAR 91778770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:35:37+165:00 FR0000050809 165 EUR 37.00 XPAR 91778780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T10:52:45+165:00 FR0000050809 165 EUR 35.00 XPAR 91779738 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:05:30+165:00 FR0000050809 165 EUR 36.00 XPAR 91780928 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:09:15+165:00 FR0000050809 165 EUR 1.00 XPAR 91781272 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:09:15+165:00 FR0000050809 165 EUR 37.00 XPAR 91781273 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:09:15+165:00 FR0000050809 165 EUR 6.00 XPAR 91781274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:09:15+165:00 FR0000050809 165 EUR 31.00 XPAR 91781275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:17:15+164:00 FR0000050809 164 EUR 11.00 XPAR 91781943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:17:15+164:00 FR0000050809 164 EUR 21.00 XPAR 91781944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:17:17+164:00 FR0000050809 164 EUR 41.00 XPAR 91781955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:26:26+165:00 FR0000050809 165 EUR 21.00 XPAR 91782623 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:26:26+165:00 FR0000050809 165 EUR 6.00 XPAR 91782624 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:26:26+165:00 FR0000050809 165 EUR 7.00 XPAR 91782625 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-06T11:34:10+165:00 FR0000050809 165 EUR 41.00 XPAR 91783162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:30:43+169:00 FR0000050809 169 EUR 35.00 XPAR 91896613 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:30:43+169:00 FR0000050809 169 EUR 35.00 XPAR 91896614 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:38:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 18.00 XPAR 91896962 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:38:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 91896966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:38:10+169:00 FR0000050809 169 EUR 19.00 XPAR 91896967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:40:47+169:00 FR0000050809 169 EUR 31.00 XPAR 91897083 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:40:47+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 91897084 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:40:47+169:00 FR0000050809 169 EUR 35.00 XPAR 91897085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T11:40:47+169:00 FR0000050809 169 EUR 37.00 XPAR 91897086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:00:14+169:00 FR0000050809 169 EUR 39.00 XPAR 91898193 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:00:49+168:00 FR0000050809 168 EUR 4.00 XPAR 91898218 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:06:19+168:00 FR0000050809 168 EUR 36.00 XPAR 91898445 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:08:31+168:00 FR0000050809 168 EUR 42.00 XPAR 91898560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:18:31+168:00 FR0000050809 168 EUR 37.00 XPAR 91898893 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:19:39+168:00 FR0000050809 168 EUR 24.00 XPAR 91898944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:19:39+168:00 FR0000050809 168 EUR 42.00 XPAR 91898945 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:32:17+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 91899329 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 2.00 XPAR 91899516 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 13.00 XPAR 91899517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 31.00 XPAR 91899518 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 3.00 XPAR 91899519 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 6.00 XPAR 91899520 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:40:03+168:00 FR0000050809 168 EUR 12.00 XPAR 91899521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:47:37+168:00 FR0000050809 168 EUR 15.00 XPAR 91899723 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:47:37+168:00 FR0000050809 168 EUR 4.00 XPAR 91899724 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:47:37+168:00 FR0000050809 168 EUR 5.00 XPAR 91899725 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:49:29+168:00 FR0000050809 168 EUR 5.00 XPAR 91899795 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:49:29+168:00 FR0000050809 168 EUR 5.00 XPAR 91899796 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:52:10+168:00 FR0000050809 168 EUR 18.00 XPAR 91899856 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:52:10+168:00 FR0000050809 168 EUR 35.00 XPAR 91899857 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T12:52:10+168:00 FR0000050809 168 EUR 17.00 XPAR 91899858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:05:24+168:00 FR0000050809 168 EUR 39.00 XPAR 91900171 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:17:17+168:00 FR0000050809 168 EUR 33.00 XPAR 91900453 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:29:44+168:00 FR0000050809 168 EUR 38.00 XPAR 91900819 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:30:37+168:00 FR0000050809 168 EUR 35.00 XPAR 91900838 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:30:37+168:00 FR0000050809 168 EUR 35.00 XPAR 91900839 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:38:48+168:00 FR0000050809 168 EUR 33.00 XPAR 91901085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:41:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 33.00 XPAR 91901144 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:43:21+168:00 FR0000050809 168 EUR 3.00 XPAR 91901178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:43:21+168:00 FR0000050809 168 EUR 36.00 XPAR 91901179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:45:13+168:00 FR0000050809 168 EUR 73.00 XPAR 91901237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:53:59+168:00 FR0000050809 168 EUR 14.00 XPAR 91901575 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:53:59+168:00 FR0000050809 168 EUR 66.00 XPAR 91901576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:53:59+168:00 FR0000050809 168 EUR 18.00 XPAR 91901577 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:53:59+168:00 FR0000050809 168 EUR 64.00 XPAR 91901578 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T13:59:30+167:00 FR0000050809 167 EUR 34.00 XPAR 91901839 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:05:00+167:00 FR0000050809 167 EUR 34.00 XPAR 91902161 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:06:50+167:00 FR0000050809 167 EUR 11.00 XPAR 91902337 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 18.00 XPAR 91902676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 77.00 XPAR 91902677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 77.00 XPAR 91902678 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 18.00 XPAR 91902679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 4.00 XPAR 91902680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 77.00 XPAR 91902681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 18.00 XPAR 91902682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 59.00 XPAR 91902683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902684 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902687 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 2.00 XPAR 91902688 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 35.00 XPAR 91902689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 58.00 XPAR 91902690 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 26.00 XPAR 91902692 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 2.00 XPAR 91902693 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 67.00 XPAR 91902694 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 35.00 XPAR 91902695 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 60.00 XPAR 91902696 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:41+167:00 FR0000050809 167 EUR 35.00 XPAR 91902697 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 81.00 XPAR 91902700 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 14.00 XPAR 91902701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 54.00 XPAR 91902702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 41.00 XPAR 91902703 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 13.00 XPAR 91902704 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902705 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902706 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:16:46+167:00 FR0000050809 167 EUR 267.00 XPAR 91902707 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902846 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 35.00 XPAR 91902848 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 46.00 XPAR 91902849 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 14.00 XPAR 91902850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 60.00 XPAR 91902851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 7.00 XPAR 91902852 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 14.00 XPAR 91902853 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 14.00 XPAR 91902854 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902855 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 95.00 XPAR 91902856 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 55.00 XPAR 91902857 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 40.00 XPAR 91902858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:09+167:00 FR0000050809 167 EUR 35.00 XPAR 91902859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:10+167:00 FR0000050809 167 EUR 12.00 XPAR 91902860 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:20:10+167:00 FR0000050809 167 EUR 37.00 XPAR 91902861 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:21:00+167:00 FR0000050809 167 EUR 9.00 XPAR 91902912 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:27:23+167:00 FR0000050809 167 EUR 3.00 XPAR 91903074 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:27:23+167:00 FR0000050809 167 EUR 33.00 XPAR 91903075 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:30:07+167:00 FR0000050809 167 EUR 39.00 XPAR 91903163 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:31:10+167:00 FR0000050809 167 EUR 17.00 XPAR 91903212 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:31:10+167:00 FR0000050809 167 EUR 24.00 XPAR 91903213 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:34:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 43.00 XPAR 91903399 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:34:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 32.00 XPAR 91903400 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:34:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 7.00 XPAR 91903401 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:34:38+166:00 FR0000050809 166 EUR 40.00 XPAR 91903402 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:34:38+166:00 FR0000050809 166 EUR 39.00 XPAR 91903403 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:43:11+167:00 FR0000050809 167 EUR 38.00 XPAR 91903940 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:43:11+167:00 FR0000050809 167 EUR 39.00 XPAR 91903941 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:43:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 30.00 XPAR 91903942 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:43:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 9.00 XPAR 91903943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:43:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 37.00 XPAR 91903944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 36.00 XPAR 91904566 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 50.00 XPAR 91904567 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 6.00 XPAR 91904568 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 102.00 XPAR 91904569 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 11.00 XPAR 91904570 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 33.00 XPAR 91904571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T14:58:01+166:00 FR0000050809 166 EUR 3.00 XPAR 91904572 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:02:19+166:00 FR0000050809 166 EUR 37.00 XPAR 91904904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:02:19+166:00 FR0000050809 166 EUR 57.00 XPAR 91904905 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:13:23+166:00 FR0000050809 166 EUR 1.00 XPAR 91905325 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:13:23+166:00 FR0000050809 166 EUR 33.00 XPAR 91905326 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:18:20+166:00 FR0000050809 166 EUR 26.00 XPAR 91905561 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:18:20+166:00 FR0000050809 166 EUR 70.00 XPAR 91905562 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:18:20+166:00 FR0000050809 166 EUR 58.00 XPAR 91905563 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:18:20+166:00 FR0000050809 166 EUR 4.00 XPAR 91905564 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:11+166:00 FR0000050809 166 EUR 39.00 XPAR 91905810 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:11+166:00 FR0000050809 166 EUR 32.00 XPAR 91905811 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:11+166:00 FR0000050809 166 EUR 35.00 XPAR 91905812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 17.00 XPAR 91905834 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 2.00 XPAR 91905835 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 27.00 XPAR 91905837 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:23:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 12.00 XPAR 91905838 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:33:16+166:00 FR0000050809 166 EUR 38.00 XPAR 91906720 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:06+166:00 FR0000050809 166 EUR 35.00 XPAR 91906948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 41.00 XPAR 91906962 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 14.00 XPAR 91906963 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 27.00 XPAR 91906964 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 41.00 XPAR 91906965 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 3.00 XPAR 91906966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 27.00 XPAR 91906967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 4.00 XPAR 91906968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 10.00 XPAR 91906969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:35:17+166:00 FR0000050809 166 EUR 1.00 XPAR 91906970 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 48.00 XPAR 91907461 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 7.00 XPAR 91907462 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 7.00 XPAR 91907463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 7.00 XPAR 91907464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 6.00 XPAR 91907465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 21.00 XPAR 91907466 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 20.00 XPAR 91907468 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:41:26+166:00 FR0000050809 166 EUR 13.00 XPAR 91907469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:44:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 18.00 XPAR 91907788 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:44:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 17.00 XPAR 91907789 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:44:57+166:00 FR0000050809 166 EUR 18.00 XPAR 91907790 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:47:48+166:00 FR0000050809 166 EUR 5.00 XPAR 91907986 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:47:48+166:00 FR0000050809 166 EUR 48.00 XPAR 91907987 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:37+166:00 FR0000050809 166 EUR 51.00 XPAR 91908215 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:37+166:00 FR0000050809 166 EUR 53.00 XPAR 91908216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 19.00 XPAR 91908236 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 8.00 XPAR 91908237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 23.00 XPAR 91908238 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:49:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 1.00 XPAR 91908239 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:54:00+166:00 FR0000050809 166 EUR 8.00 XPAR 91908589 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:54:16+166:00 FR0000050809 166 EUR 26.00 XPAR 91908603 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:54:16+166:00 FR0000050809 166 EUR 14.00 XPAR 91908604 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T15:54:38+166:00 FR0000050809 166 EUR 49.00 XPAR 91908656 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:02:00+166:00 FR0000050809 166 EUR 24.00 XPAR 91909341 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:02:00+166:00 FR0000050809 166 EUR 50.00 XPAR 91909342 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:02:00+166:00 FR0000050809 166 EUR 120.00 XPAR 91909343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:02:21+166:00 FR0000050809 166 EUR 44.00 XPAR 91909389 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:02:21+166:00 FR0000050809 166 EUR 3.00 XPAR 91909390 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:13:38+166:00 FR0000050809 166 EUR 36.00 XPAR 91909989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:53+166:00 FR0000050809 166 EUR 46.00 XPAR 91910081 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:53+166:00 FR0000050809 166 EUR 46.00 XPAR 91910082 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:53+166:00 FR0000050809 166 EUR 10.00 XPAR 91910083 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:54+166:00 FR0000050809 166 EUR 10.00 XPAR 91910084 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:54+166:00 FR0000050809 166 EUR 32.00 XPAR 91910085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:54+166:00 FR0000050809 166 EUR 4.00 XPAR 91910086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:14:54+166:00 FR0000050809 166 EUR 2.00 XPAR 91910087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:15:04+166:00 FR0000050809 166 EUR 44.00 XPAR 91910102 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:15:05+166:00 FR0000050809 166 EUR 23.00 XPAR 91910103 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:16:25+166:00 FR0000050809 166 EUR 55.00 XPAR 91910171 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:22:32+166:00 FR0000050809 166 EUR 43.00 XPAR 91910479 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:22:32+166:00 FR0000050809 166 EUR 96.00 XPAR 91910480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:24:35+166:00 FR0000050809 166 EUR 34.00 XPAR 91910609 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:31:30+166:00 FR0000050809 166 EUR 32.00 XPAR 91911224 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:31:30+166:00 FR0000050809 166 EUR 5.00 XPAR 91911254 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:33:27+165:00 FR0000050809 165 EUR 56.00 XPAR 91911457 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 18.00 XPAR 91912072 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 35.00 XPAR 91912073 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:12+166:00 FR0000050809 166 EUR 25.00 XPAR 91912074 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:23+166:00 FR0000050809 166 EUR 6.00 XPAR 91912087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:23+166:00 FR0000050809 166 EUR 5.00 XPAR 91912088 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:53+166:00 FR0000050809 166 EUR 38.00 XPAR 91912150 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:59+166:00 FR0000050809 166 EUR 52.00 XPAR 91912162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:42:59+166:00 FR0000050809 166 EUR 56.00 XPAR 91912163 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:48:03+166:00 FR0000050809 166 EUR 70.00 XPAR 91912417 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:48:03+166:00 FR0000050809 166 EUR 49.00 XPAR 91912418 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:54:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 21.00 XPAR 91912890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:54:41+166:00 FR0000050809 166 EUR 12.00 XPAR 91912891 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:56:09+166:00 FR0000050809 166 EUR 92.00 XPAR 91912995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T16:56:09+166:00 FR0000050809 166 EUR 38.00 XPAR 91912996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 44.00 XPAR 91913459 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 9.00 XPAR 91913460 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:38+167:00 FR0000050809 167 EUR 12.00 XPAR 91913461 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 21.00 XPAR 91913463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 2.00 XPAR 91913464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 13.00 XPAR 91913465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:01:39+167:00 FR0000050809 167 EUR 16.00 XPAR 91913467 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:03:53+167:00 FR0000050809 167 EUR 59.00 XPAR 91913689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:04:10+166:00 FR0000050809 166 EUR 61.00 XPAR 91913704 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:04:10+166:00 FR0000050809 166 EUR 48.00 XPAR 91913705 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:04:10+166:00 FR0000050809 166 EUR 63.00 XPAR 91913706 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 41.00 XPAR 91914866 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 47.00 XPAR 91914867 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 3.00 XPAR 91914868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 3.00 XPAR 91914869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 50.00 XPAR 91914870 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 76.00 XPAR 91914871 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 2.00 XPAR 91914872 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 16.00 XPAR 91914873 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 2.00 XPAR 91914874 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 16.00 XPAR 91914875 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:03+167:00 FR0000050809 167 EUR 78.00 XPAR 91914876 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:14+167:00 FR0000050809 167 EUR 46.00 XPAR 91914911 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:14+167:00 FR0000050809 167 EUR 48.00 XPAR 91914912 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-09T17:20:14+167:00 FR0000050809 167 EUR 34.00 XPAR 91914913 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240829009618/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65