SMC-Research zeigt sich von der Ergebnisschwäche der audius SE im ersten Halbjahr wenig beeindruckt. Vielmehr betont der SMC-Analyst Adam Jakubowski den sehr lebhaften Auftragseingang und erwartet auf dessen Grundlage ab 2025 nun sogar ein beschleunigtes Wachstum.

Mit dem Halbjahresbericht habe audius bestätigt, was bereits zuvor auf vorläufiger Basis gemeldet worden sei: Die Belebung im zweiten Quartal sei zwar spürbar ausgefallen, doch nicht ausreichend gewesen, um den schwachen Jahresstart gänzlich zu kompensieren. Dementsprechend habe man auf Sicht der ersten Jahreshälfte zwar die Gesamtleistung um 4,6 Prozent gesteigert, doch ergebnisseitig sei das erste Halbjahr deutlich schwächer als die ersten sechs Monate 2023 ausgefallen. Die deswegen Mitte August revidierte Prognose für das Gesamtjahr, die ein Wachstum der Gesamtleistung auf unter 85 Mio. Euro und ein niedrigeres EBITDA von 7,0 bis 7,5 Mio. Euro vorsieht, sei dementsprechend bestätigt worden.

Die Erreichung dieser Ziele erfordere laut SMC-Research eine weitere Belebung im zweiten Halbjahr, die aber nach Einschätzung der Analysten sehr wahrscheinlich sei. Einerseits sei audius mit einem Rekordauftragsbestand in das Halbjahr gestartet, und andererseits bieten die Monate Juli bis Dezember fünf fakturierbare Arbeitstage mehr als die erste Jahreshälfte. Auch berichte das Unternehmen von einem guten Start ins dritte Quartal. Dies betreffe auch den Auftragseingang, der sich weiter sehr dynamisch entwickele. Unter anderem habe sich audius zuletzt einen großen Auftrag eines deutschen Telekommunikationsanbieters sichern und ein sehr großes und äußerst renommeeträchtiges Microsoft-Dynamics-Projekt in Indien gewinnen können. Vor diesem Hintergrund erscheine die Erwartung einer weiteren Wachstumsbeschleunigung ab 2025 gut unterlegt, so SMC-Research. Dies gelte auch für das mittelfristige Ziel, die Gesamtleistung bis 2026, auch mittels weiterer Akquisitionen, auf über 115 Mio. Euro zu steigern.

Angesichts dieser Auftragsdynamik haben die Analysten ihre Wachstumserwartungen für die Jahre 2025 und 2026 etwas angehoben, woraus sich ein leicht erhöhtes Kursziel von 19,50 Euro ergeben habe (zuletzt: 19,00 Euro). Auch wenn das laufende Jahr ergebnisseitig unter den ursprünglichen Erwartungen verlaufe, sehe man die positiven Trends bei audius absolut intakt und gehe für die Zukunft von einem fortgesetzten Umsatzwachstum und auch wieder vom Gewinnwachstum aus. In Verbindung mit der sehr soliden Bilanz und der niedrigen Bewertung rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Buy". (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2024 um 14:15 Uhr)

