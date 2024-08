wO Börsenlounge: Dell | Marvell | Adidas & zugreifen bei Intel und Thyssenkrupp?

Sowohl Intel als auch Thyssenkrupp haben tiefgreifende Probleme. Beide Aktien stehen so tief wie seit Jahren schon nicht mehr. Jetzt gehen beide Konzerne ihre Probleme an. Sollten Anleger Vorschusslorbeeren verteilen?Server mit KI sind bei Dell gerade sehr gefragt. Die Nachfrage zieht an die Aktie. So vermeldet die Konzernsparte, die für diesen Bereich zuständig ist, auch einen Rekordumsatz. Immer mehr Staaten klopfen bei Dell an, um sich KI-Server zu besorgen. Ist die Aktie ein Selbstläufer im Depot? Während Marvell mit den aktuellen Quartalszahlen nicht richtig überzeugen konnte, lag zumindest der Ausblick auf das dritte Quartal bei Gewinn und Umsatz über den Erwartungen der für Gewinn …

Den vollständigen Artikel lesen ...