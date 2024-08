?Zellkultur-Management-Technologie in Echtzeit soll die Produktion neuer Therapien beschleunigen?

PHC Corporation Biomedical Division (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Präsident: Nobuaki Nakamura, im Folgenden als "Biomedical Division" bezeichnet) wird auf der Regionalversammlung Europa 2024 der ISCT (International Society for Cell Gene Therapy), die vom 4. bis 6. September in Göteborg, Schweden, stattfindet, einen Prototyp ihres neuen Zellexpansionssystems LiCellGrow vorstellen. LiCellGrow, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, soll es Pharmaunternehmen ermöglichen, kontinuierliche metabolische Veränderungen in Zellen in Echtzeit zu visualisieren und die Zellkultur automatisch anzupassen, um die Bedingungen für das Zellwachstum zu optimieren. Das System soll die Verfügbarkeit von Produkten für die Zell- und Gentherapie (CGT) erhöhen, indem es die Herstellung der für diese Therapien benötigten spezifischen Zellen beschleunigt.

Die CGT, bei der patienteneigene Zellen entnommen, modifiziert und dem Körper wieder zugeführt werden, um Krankheiten zu bekämpfen, hat sich zu einem vielversprechenden Therapiefeld für schwer zu behandelnde Krankheiten wie Krebs und hämatologische Störungen entwickelt. Da die eigenen Zellen des Patienten als Rohmaterial verwendet werden, ist es von entscheidender Bedeutung, bei der Herstellung neuer Zellen eine stabile Zellqualität aufrechtzuerhalten, um natürlichen Schwankungen der Zelleigenschaften entgegenzuwirken und eine gleichbleibende Qualität während des gesamten Herstellungsprozesses der Therapie zu gewährleisten. Die derzeitige Methode zur Bewertung der Zellqualität durch die Entnahme von Proben des Endprodukts kann sowohl die Herstellungseffizienz als auch die Ausbeute verringern und die Produktionskosten erhöhen.

LiCellGrow soll eine effizientere und stabilere Herstellung von hochwertigen CGT-Produkten ermöglichen, indem es den Forschern die Möglichkeit gibt, die Zellkulturumgebung in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, um die Zellqualität zu optimieren und gleichzeitig die Unterbrechung des Therapieherstellungsprozesses zu minimieren.

Das in der Entwicklung befindliche System nutzt eine proprietäre In-Line-Monitoring-Technologie, die kontinuierlich Zellmetaboliten im Kulturmedium misst, ohne dass wiederholte Probenahmen erforderlich sind, indem die Sensoren jederzeit in das Medium eingetaucht werden. LiCellGrow misst dann kontinuierlich und genau die Konzentrationen von zwei kritischen Indikatoren des Zellstoffwechsels, Glukose und Laktat, um eine Visualisierung der tatsächlichen Veränderungen in der Kulturumgebung und des Zellstatus zu ermöglichen. Auf der Grundlage der Echtzeit-Messdaten tauscht das System dann automatisch das Kulturmedium aus, um die Kulturumgebung in einem optimalen Zustand zu halten. Diese Technologie wurde entwickelt, um die Zellqualität zu verbessern und zu homogenisieren und gleichzeitig die Effizienz der Zellkultur zu steigern und die Kosten durch die Reduzierung von Verlusten zu senken. Das System verfügt außerdem über einfach zu installierende Einweg-Kulturbeutel mit In-Line-Sensoren, die eine Zellkultur in einem geschlossenen System ermöglichen, um eine sterile Umgebung aufrechtzuerhalten, und kann in bestehende CO2 Inkubatoren eingebaut werden, so dass die Forscher ihre Studien mit ihrer bevorzugten Ausrüstung durchführen können.

LiCellGrow ist ein Beispiel für die Synergie zwischen der Biomedical Division und der IVD Division (im Folgenden als "IVD" bezeichnet) der PHC Corporation. Die in diesem Zellexpansionssystem eingesetzte In-Line-Überwachungstechnologie ist eine neu entwickelte proprietäre Technologie, die auf der Kerntechnologie des Blutzuckersensors, dem Hauptprodukt von IVD, aufbaut. Durch die Kombination dieser Sensortechnologie von IVD mit der fortschrittlichen Technologie der Biomedizinischen Abteilung zur Kontrolle der Zellkulturumgebung möchte PHC Forschern und Pharmaunternehmen einen größeren Mehrwert bieten.

Die Biomedical Division plant die kurzfristige Einführung von LiCellGrow, um die Entwicklung von Herstellungsprozessen für CGT-Produkte weltweit zu unterstützen, und will die Entwicklung dieses Systems beschleunigen, um letztendlich die kommerzielle Produktion von CGT-Produkten zu unterstützen.

LiCellGrow baut auf der 20-jährigen Geschichte der Biomedical Division auf, die bahnbrechende Lösungen im Bereich der Zelltherapie entwickelt hat, darunter das Cell Processing Center*1 im Jahr 2000 und den Cell Processing Isolator *2 im Jahr 2007. Auch in Zukunft werden wir die Entwicklung innovativer Lösungen vorantreiben, die sich mit den QCD-Herausforderungen (Qualität, Kosten, Lieferung) im therapeutischen Herstellungsprozess befassen, um eine frühzeitige Einführung von CGT zu ermöglichen und so zur Weiterentwicklung der Modalitäten (Therapiemethoden) beizutragen.

ISCT Europa 2024 Veranstaltungszeitraum: 4. bis 6. September 2024 Ort: Göteborg, Schweden Veranstaltungsort: Swedish Exhibition Congress Center (PHC Europe B.V. Stand Nr. F03.12) Website: Startseite ISCT EU 2024 isctglobal.org

*1 Streng kontrollierte Zellverarbeitungsanlagen für die aseptische Verarbeitung von Zellkulturen, Verarbeitung, u.a.

2 Vorrichtung, die einen geschlossenen, mit Wasserstoffperoxid sterilisierten Raum im Inneren des Isolators, abnehmbare Kulturmodule, Zentrifugenmodule und andere Komponenten kombiniert, so dass eine Reihe von Zellverarbeitungsschritten unter Beibehaltung einer sterilen Umgebung durchgeführt werden können

Über die Biomedical Division der PHC Corporation

Die 1969 gegründete PHC Corporation ist eine japanische Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO:6523), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitsfürsorge, Biowissenschaften und Diagnostik entwickelt, herstellt, vertreibt und wartet. Die Biomedical Division unterstützt die Biowissenschaftsbranche, indem sie Forschern und Gesundheitsdienstleistern in rund 110 Ländern und Regionen mit ihren Labor- und Ausrüstungsgeräten und Dienstleistungen, darunter CO2 Inkubatoren und Ultratiefkühlschränke, hilft.

www.phchd.com/global/phc

Über PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation (TOKYO:6523) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, zur Gesundheit der Gesellschaft durch Gesundheitslösungen beizutragen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern. Zu ihren Tochtergesellschaften gehören die PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Epredia Holdings Ltd, LSI Medience Corporation, Wemex Corporation und Mediford Corporation. Gemeinsam entwickeln, produzieren, verkaufen und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Diagnostik und Biowissenschaften. Der konsolidierte Nettoumsatz im GJ2023 betrug 353,9 Mrd. JPY, wobei die Produkte und Dienstleistungen weltweit in mehr als 125 Ländern und Regionen vertrieben werden. PHC Group ist ein Sammelbegriff, der sich auf die PHC Holdings Corporation und ihre Tochtergesellschaften bezieht.

www.phchd.com

