Knorr-Bremse hat den Abschluss der Übernahme von Alstom Signaling North America mit rund 800 Mitarbeitern an sechs Standorten bekannt gegeben. Im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März endete, erwirtschaftete Alstom Signaling North America einen Umsatz von rund 300 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von rund 16 %. Die Übernahme markiert den Einstieg von Knorr-Bremse in den hochprofitablen nordamerikanischen Markt für Eisenbahnsignaltechnik und steht im Einklang mit der Strategie BOOST 2026 des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum und langfristige Rentabilität. Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf von GT Emissions Systems war dies die vierte erfolgreiche Veräußerung oder Übernahme im Rahmen des BOOST 2026-Programms. Bis 2026 strebt Knorr-Bremse einen Umsatz von 8-9 Mrd. EUR, eine EBIT-Marge von über 14% und eine Cash Conversion Rate von 80-90% an. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von 85,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG





