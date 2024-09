Zumindest aktuell ist der Kohleausstieg für das Jahr 2030 noch angedacht und RWE macht sich natürlich bereits Gedanken darum, wie ehemalige Tagebauten im Anschluss genutzt werden sollen. Bei Hambach und Garzweiler II ist angedacht, in Tagebau-Löchern große Seen entstehen zu lassen. 40 Jahre lang sollen dafür jährlich 340 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Rhein entnommen werden.Anzeige:Aus Sicht von RWE (DE0007037129) sollte dies kostenfrei möglich sein und es wird sich auf gesetzliche Entgeltbefreiungstatbestände berufen. In der Politik ...

