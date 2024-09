paragon Verve Aktie - in den Blick gerückt auf der Frankfurter Herbstkonferenz. Der CFO Dr. Martin Esser sprach über die Zukunft des Automotive mit bewegter Vergangenheit, oft am Abgrund. Und was von der "alten" Media and Games Invest noch unter dem neuen Namen eine Rolle spielt, wurde von Remco Westermann, Gründer, CEO und Hauptaktionär der Verve präsentiert. Während die paragon Aktie im langjährigen Vergleich nicht unbedingt zu Begeisterungsstürmen anlass gibt, konnte die Verve Aktie auf Jahressicht zumindest annähernd eine Verdreifachung "hinlegen". Natürlich darf man dabei nicht vergessen, ...

