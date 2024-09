München (ots) -Nach dem erfolgreichen ersten Auftritt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas freut sich EssilorLuxottica, auf der IFA 2024 in Berlin (6.-10. September) - einer der weltweit wichtigsten Messen für neue Technologien und Unterhaltungselektronik - vertreten zu sein.Wir laden Sie ein, den EssilorLuxottica-Stand auf der IFA zu besuchen / Nr. H5.2A-311Das Team von EssilorLuxottica organisiert für Sie vor Ort nach vorheriger Absprache eine persönliche Präsentation der neuesten Innovationen, darunter Nuance Audio, die erste Brille des Unternehmens mit einer revolutionären offenen Hörtechnologie, und Ray-Ban Meta Smart Glasses.Andrea Mazzo, General Manager EssilorLuxottica Professional Solutions Deutschland, und Alexander Mohr, Geschäftsführer Essilor Deutschland, freuen sich zusammen mit Stefano Genco, Leiter von Nuance Audio, Sie am Messestand zu begrüßen.Die Teilnahme an der IFA steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie von EssilorLuxottica, die sich auf Medizintechnik, intelligente Technologien und ikonische Marken konzentriert. Auf der IFA wird EssilorLuxottica zeigen, wie das Unternehmen seine einzigartige Position an der Schnittstelle dieser Welten weiterhin nutzt, um Innovationen für Verbraucher, Patienten und die gesamte augenoptische Branche zu entwickeln.Fragen und Terminwünsche senden Sie bitte an keuchel pr, Rüdiger Keuchel, Tel. 0173 9303363 oder E-Mail an rkeuchel@keuchel-pr.dePressekontakt:keuchel pr gmbhWinterstraße 4-822765 HamburgRüdiger KeuchelTel. 0173 9303363E-Mail: rkeuchel@keuchel-pr.deOriginal-Content von: EssilorLuxottica, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176080/5855923