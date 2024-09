Ermutigende Ergebnisse für Tolebrutinib

Die Sanofi-Aktie verzeichnete am Montag einen Anstieg von 3,5 Prozent auf 104,74 Euro an der EURONEXT in Paris. Hintergrund sind neue Entwicklungen rund um das Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib. Während das Medikament bei der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (RMS) die Erwartungen nicht erfüllen konnte, wurden im Bereich der sekundär progredienten Multiplen Sklerose (SPMS) vielversprechende Resultate erzielt. Analysten betonen, dass noch weitere Daten erforderlich seien, jedoch die Aussicht auf ein Umsatzpotenzial zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar besteht.

Börsenausblick und Analysteneinschätzungen

Die europäische Börse zeigte am Montag eine leichte Schwäche, wobei der DAX um 0,2 Prozent auf 18.876 Punkte fiel. Trotz der Rückgänge wird das Marktgeschehen von positiven Reaktionen auf die Tolebrutinib-Nachrichten und den damit verbundenen Aktiengewinnen von Sanofi beeinflusst. Experten meinen, dass ein verbessertes Marktumfeld für die Gesundheitsbranche günstig sein könnte, insbesondere angesichts der bevorstehenden US-Arbeitsmarktzahlen. Die Analysten von Jefferies heben hervor, dass die aktuellen Schätzungen für Tolebrutinib bis 2028 bei 860 Millionen Euro liegen, was deutlich über den Konsensprognosen von 542 Millionen Euro liegt.

