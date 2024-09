Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US5768101058 Matinas BioPharma Holdings Inc. 02.09.2024 US5768103039 Matinas BioPharma Holdings Inc. 03.09.2024 Tausch 50:1

US00211Y5069 Oruka Therapeutics Inc. 02.09.2024 US6876041087 Oruka Therapeutics Inc. 03.09.2024 Tausch 12:1

BE0003846632 Oxurion N.V. 02.09.2024 BE0974487192 Oxurion N.V. 03.09.2024 Tausch 10000:1

