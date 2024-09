The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2024



ISIN Name

BE0003846632 OXURION N.V.

CA00775L2057 ADVANTAGEWON OIL CORP.

GB00B0MT3Y97 MATTIOLI WOODS PLC LS-,01

GRS503003014 ENTERSOFT S.A. EO -,05

US00211Y5069 ARCA BIOPHARMA DL-,01

US5768101058 MATINAS BIOPH.HLD.DL-,001

