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Montag, 02.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Dieser unbekannte deutsche Hightech-Small-Cap besitzt Vervielfachungspotenzial!
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WKN: A2PGY6 | ISIN: US00211Y5069 | Ticker-Symbol: HQ10
Tradegate
30.08.24
21:23 Uhr
2,120 Euro
-0,100
-4,50 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ORUKA THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORUKA THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1202,20031.08.
0,0000,00008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADVANTAGEWON OIL
ADVANTAGEWON OIL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANTAGEWON OIL CORP0,0190,00 %
ENTERSOFT SA7,6800,00 %
MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC0,0540,00 %
MATTIOLI WOODS PLC9,2500,00 %
ORUKA THERAPEUTICS INC2,120-4,50 %
OXURION NV0,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.