Aktienkursentwicklung und Dividendenprognose

Die Roche-Aktie hat sich im SIX SX-Handel zuletzt unauffällig gezeigt und pendelte sich bei 287,30 CHF ein. Während der Handelszeit erreichte die Aktie ein Tageshoch von 288,20 CHF und ein Tagestief von 286,00 CHF. Insgesamt wurden 201.076 Aktien gehandelt. Analysen der letzten 52 Wochen zeigen, dass das Papier am 02.09.2024 mit 288,20 CHF seinen Höchststand markierte. Mit einem bescheidenen Anstieg von 0,31 Prozent könnte Roche ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Das 52-Wochen-Tief wurde am 03.05.2024 bei 212,90 CHF erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Spielraum nach unten hat. Für das Jahr 2023 lag die Ausschüttung an die Aktionäre bei 9,60 CHF je Aktie und Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Erhöhung auf 9,80 CHF.

