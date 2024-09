Kursbewegende Veränderungen: Entsteht durch diese Fusion ein neuer Marktführer?

Anzeige / Werbung

Historische Unterbewertung der NAGA-Aktie vor Fusion

Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Anleger sind angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven in den USA, Europa und Deutschland unsicher, wo in den kommenden Monaten die wirklich heißen Gewinnchancen liegen. Doch es gibt eine Börsen-Formel, die sich in diesen Börsenphasen über Jahrzehnte bewährt hat und die clevere Anleger reich machte.

An der Wall Street gilt eine Weisheit:

Es gibt immer Aktien, die steigen. Sie müssen sie nur frühzeitig finden!

Selbst in volatilen Börsenphasen oder gar Korrekturen gibt es Aktien, die um Hunderte, ja sogar Tausende Prozent steigen. Das bekannteste Beispiel sind Aktien von noch unbekannten Biotech-Firmen. Die Kurse kleiner Biotech-Firmen schießen oftmals um Hunderte Prozent durch die Decke, wenn es starke Forschungsdaten für ein Medikament gibt.

Doch das Geheimnis hinter den Kursgewinnen ist nicht die Medikamentenforschung.

Das Geheimnis ist die autarke Sonderstory dieser kleinen Biotech-Unternehmen, die völlig unabhängig von makroökonomischen Entwicklungen ist. Durch die Forschungserfolge verändert sich die gesamte Zukunft einer kleinen Biotech-Firma. Hier haben wir also eine autarke, von der Makroökonomie und Börsenentwicklung abgekoppelte, Unternehmensentwicklung.

Ihre Gewinnformel in jedem Börsenumfeld

Entscheidend - und der zweite Teil der Gewinnformel - ist hierbei, dass diese Firmen noch sehr klein sind. Oftmals liegen die Börsenbewertungen weit unter 250 Mio. USD. Doch genau dadurch haben Small-Cap-Firmen die Chance, sich durch eine autarke Wachstumsstory völlig von der Entwicklung des Gesamtmarktes zu lösen. Diese Aktien schießen in jeder Börsenphase nach oben.

Der dritte Faktor: Es ist noch niemand in diesem Wert investiert. Deshalb sind diese Unternehmen noch so niedrig bewertet. Doch wenn niemand investiert ist, dann müssen alle kaufen, wenn sich die fundamentale Situation bei einem Small-Cap-Unternehmen grundlegend verändert.

Aber: Die meisten kleinen Small-Cap-Unternehmen haben nur wenige Aktien auf dem Markt. Da werden keine Hunderttausende Aktien gehandelt wie bei DAX-Werten. Oftmals liegen die Umsätze bei Small Caps unter 50.000 EUR/Handelstag. Was passiert also, wenn massives neues Kaufinteresse auf wenige Aktien trifft? Natürlich: Die Aktienkurse explodieren - in jedem Marktumfeld!

Fusion von deutschem Fintech-Star NAGA Group und CAPEX.com …

Ein Unternehmen, das diese hoch spezielle Gewinn-Formel zu 100 % erfüllt: das (noch) nahezu unbekannte deutsche Hightech-Unternehmen NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G). Hier kommen alle drei Faktoren in einer perfekten Konstellation zusammen, die es im deutschen Aktienmarkt nur extrem selten gibt.

Genau jetzt!

Diesen Sommer gab es eine sensationelle Entwicklung, die NAGA Group in ein völlig neues Unternehmen verwandelt hat.

Denn im zweiten Halbjahr 2024 - also jetzt gerade - vollzieht die alte NAGA Group eine bahnbrechende Fusion mit dem Neobroker CAPEX.com. Die beiden Unternehmen schließen sich zusammen - zu dem neuen Fintech-Star NAGA Group (der Name wird übernommen). Diese Fusion ist ein sensationeller Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von NAGA Group.

Denn die Fusion kreiert im Jahr 2024/25 eine der spannendsten Stories im gesamten Fintech-Sektor.

Nicht nur in Deutschland.

Nicht nur in Europa.

Weltweit!

(Quelle: The NAGA Group)

Die wichtigste Nachricht zu der Fusion direkt vorweg: Die Fusion ist von den Behörden bereits genehmigt. Die regulativen Hürden wurden bereits erfolgreich genommen. Mit dem Zusammenschluss der NAGA Group und von CAPEX.com bündeln zwei perfekt zusammenpassende Partner ihre unterschiedlichen Stärken zu der spannendsten Story im globalen Fintech-Markt.

… kreiert die spannendste Fintech-Story weltweit

Was uns an dieser spektakulären Story wirklich freut: NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) kommt nicht aus den USA, wo bei Small Caps viel Story, aber oftmals wenig unternehmerische Substanz verkauft wird. Nicht aus China, wo man keinen Geschäftszahlen trauen kann. Sondern aus Deutschland.

Und das Beste: Die Sonderstory von NAGA Group startet genau jetzt!

Die ursprüngliche NAGA Group ist ein deutsches Fintech-Unternehmen aus Hamburg, das als Neotrader und Neobank Trading-Handel und Bankgeschäfte über die eigene Superapp NAGA anbietet. Endlich mal eine neue deutsche Erfolgsgeschichte im Hightech-Sektor.

Die alte NAGA Group hatte ihre Kundenbasis primär in Deutschland und Europa. Rund 95 % der Umsätze kamen aus dieser Region. Das Besondere an NAGA Group: Man hält zahlreiche Bank-, Broker- und sogar Kryptohandels-Lizenzen. Dadurch kann man den Kunden das komplette Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten.

Dieses Komplettangebot in der einen Superapp NAGA steht genau im Gegensatz zu den ganzen anderen spezialisierten Neobrokern und Fintech-Firmen, die sich nur auf einen oder zwei Bereiche fokussieren. Aber wie die letzten zwei Jahre gezeigt haben, lag das NAGA-Management mit seiner Analyse über die Zukunft des Mobilen Tradings und Bankings genau richtig - und die Konkurrenz leider falsch (und die schauen nun neidisch auf NAGA und seine Superapp).

Die größte Stärke der NAGA Group war immer die Technologie. Das Kronjuwel der hauseigenen Hightech-Entwicklungen ist die erste Superapp für den Finanzsektor im deutschsprachigen Raum!

Der Slogan "Everything Money" besagt genau, was die Superapp NAGA so besonders macht: In der NAGA-App können die Kunden alle Bereiche der Finanz- und Börsengeschäfte in einer einzigen App abwickeln. Das ist es, was die Kunden in der heutigen Zeit verlangen. Und nur NAGA Group kann es mit seiner Superapp bieten!

Superapp-Technologie aus Deutschland verschmilzt mit globalem Wachstumsstar

Doch die Superapp ist erst die zweite Raketenstufe für die Aktie der NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G). Die erste Raketenstufe, die cleveren Investoren ein mittel- bis langfristiges Vervielfachungspotenzial - ja sogar ein Tenbagger-Potenzial - bei der NAGA-Aktie bieten könnte: die erfolgreiche Fusion mit CAPEX.com zur neuen NAGA Group.

(Quelle: CAPEX.com)

Der mehrfach ausgezeichnete Neobroker CAPEX.com wächst rasant in Lateinamerika und im Mittleren Osten. Eine clevere Mischung: Lateinamerika bringt das Kundenvolumen. Der reiche Mittlere Osten das Umsatzvolumen. Rund 90 % der Umsätze entfallen auf diese beiden Regionen.

Damit ergänzen sich NAGA Group und CAPEX.com perfekt: NAGA Group bringt seine Power an Kunden im deutschsprachigen und europäischen Markt und vor allem seine führende Superapp-Technologie in das neue Unternehmen ein. CAPEX sein dynamisches Kundenwachstum in Lateinamerika und im Mittleren Osten. Bessere Synergieeffekte gibt es kaum. Das Ass obendrauf: die Superapp NAGA für alle Kunden in allen Regionen!

(Quelle: The NAGA Group)

Übrigens hat das Management des neuen Unternehmens um den neuen CEO Octavian Pátrascu (kommt von CAPEX.com) bereits die nächste Wachstumsregion ins Visier genommen: das rasant wachsende Südostasien von Singapur über Thailand und Vietnam bis Indonesien und Philippinen. Dort leben 700 Mio. Menschen. Zum Vergleich: In der gesamten EU leben 450 Mio. Menschen. In der bereits extrem Superapp-affinen Region ist Turbowachstum für die NAGA-Superapp quasi vorprogrammiert.

Was für eine Investmentchance: NAGA-Aktie aktuell noch massiv unterbewertet!

Bei so einer Story würde man denken, dass NAGA Group an der Börse mit hunderten Millionen EUR bewertet sein muss. Vielleicht sogar im niedrigen Milliardenbereich. Das sind jedenfalls die Börsenbewertungen, die wir bei vielen amerikanischen Fintech-Firmen sehen. Doch das ist nicht der Fall!

Aktuell wird NAGA Group an der deutschen Börse nur mit geradezu lächerlich niedrigen 43 Mio. EUR bewertet. Die Aktie notiert sogar aktuell noch unter 1,00 EUR! Obwohl die Geschäfte grundsolide wachsen und es gleich die zwei bahnbrechenden Unternehmensentwicklungen bei NAGA Group gibt! So eine Chance bietet sich selbst bestens informierten Anlegern nur sehr selten.

Denn als Small-Cap-Wert fliegt die NAGA-Aktie noch unter dem Börsenradar. Börsianer haben die wahre Story der neuen NAGA Group noch überhaupt nicht verstanden. Die Story, die Sie nun erfahren werden und die Ihnen einen fantastischen Informationsvorsprung von rund zwei Wochen bieten wird. Aber es sind wirklich nur zwei Wochen! Sie erfahren schon gleich, warum.

Deutscher Fintech-Star erobert Emerging Markets mit seiner Superapp

Im Zentrum der neuen NAGA Group nach der Fusion steht die Superapp. In dieser Superapp namens NAGA sind die Funktionen für klassische Bankgeschäfte, Zahlungsabwicklungen (Überweisungen etc.), Kapitalmarkt-Geschäfte (Aktienhandel), Kreditkarten-Bezahlungen, Börsen-Trading, Social Media für den Finanzsektor und sogar Krypto-Handel und Krypto-Bezahlsysteme in einer einzigen App kombiniert!

Die bisherige App-Situation: Kunden gehen auf die App ihrer Hausbank für die Bankgeschäfte. Dann zu Reddit oder Discord für Social-Media-Interaktion mit anderen Tradern. Zur Umsetzung muss man sich aber so schnell wie möglich in der App des Neobrokers einloggen und hoffen, dass der Kurs bis dahin nicht weggelaufen ist. Für Krypto-Trading hat man noch die Apps von Coinbase oder Kraken auf dem Smartphone.

Das war die alte App-Welt. Die neue Welt: die Superapp NAGA.

(Quelle: The NAGA Group)

Mit NAGA können Kunden in dieser Superapp ihre täglichen Bankgeschäfte abwickeln, Aktieninvestments tätigen, über Social Media mit anderen Anlegern über Tradingchancen chatten und dann sofort in der gleichen App blitzschnell kaufen oder verkaufen oder Kryptos traden und sogar mit Kryptos bezahlen. Ganz einfach und vor allem zeitsparend.

Das ist die Zukunft der mobilen Finanzgeschäfte!

NAGA Group: Superapp-Erfolgsgeschichte made in Germany

Im Gegensatz zur Konkurrenz hat NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) die erste Superapp für den Finanzsektor im deutschsprachigen Raum (und mit folgender weltweiter Expansion) bereits fertig entwickelt! Die NAGA-Superapp ist auf dem Markt. Gehen Sie einfach mal auf Ihrem Smartphone in Ihren App Store und Sie finden die NAGA-Superapp dort.

(Quelle: The NAGA Group)

Damit kann NAGA Group das volle Potenzial der First-Mover-Vorteile der Superapp auskosten - was Gold für die Geschäftsentwicklung der neuen NAGA Group sein wird. Damit kommen wir zu der wahren Story hinter der Fusion und der neuen NAGA Group. Die Story, die den Aktienkurs um ein Vielfaches nach oben schießen lassen kann - wenn Börsianer erst mal wirklich verstehen, welch ein Spitzenunternehmen mit der neuen NAGA Group entstanden ist.

Instinktiv schauen Anleger zuerst auf das Kundenwachstum. Das ist ein berechtigter Analyseansatz. Doch die wahre Story lautet: rasantes globales Kundenwachstum + Crossselling-Effekte für die bestehenden Kunden auf der Superapp! Durch die verschiedenen Angebote von klassischen Bankgeschäften über Trading bis zum Kryptohandel kann NAGA Group viel mehr Geld pro Kunde verdienen!

Gigantische Gewinnpotenziale durch Crossselling-Angebote in der Superapp!

"Everything Money" - nun verstehen clevere Anleger, was hinter diesem Slogan wirklich steckt: NAGA Group kann seinen Kunden durch seine zahlreichen Finanzdienstleistungen und Tradingangebote ein Komplettangebot anbieten, das die Konkurrenz im Windschatten zurücklässt.

Doch noch wichtiger: Es schafft gewaltige Synergieeffekte, mit denen NAGA seine bereits in einem Finanzbereich aktiven Kunden extremst kostengünstig als Nutzer von anderen Bereichen gewinnen kann. Das ist die wahre Story hinter NAGA, die in 2025 und 2026 zu geradezu explosionsartigen Anstiegen bei Profitmargen und Gewinnen führen dürfte:

Wenn Kunden zu Kryptobrokern wie Coinbase oder Kraken gehen, dann wollen sie Bitcoin und Kryptos oder NFTs traden. Was sie bei Coinbase nicht können, ist der Handel mit Aktien oder die Abwicklung von Bankgeschäften.

Wenn Kunden bei Online-Brokern aktiv sind, dann wollen sie am Aktienmarkt traden oder investieren. Ausgewählte Broker bieten eingeschränkten Handel mit einigen Kryptos an. Aber für richtiges Kryptotrading müssen die Kunden bisher auf andere Plattformen ausweichen.

Wenn sich Kunden auf Social-Media-Plattformen wie Reddit austauschen, dann können sie dort nur posten und Informationen sammeln. Sie können auf diesen Plattformen nicht traden. Geschweige denn Bankgeschäfte ausführen.

(Quelle: The NAGA Group)

NAGA-Superapp bedient genau das Interesse der Konsumenten

Sie sehen, wie limitiert andere Finanzdienstanbieter in ihren Angeboten sind. Dadurch haben sie kaum die Möglichkeiten, ihre Kunden für andere Finanzdienstleistungen zu gewinnen. Dabei hat genau dieser Hebel den größten Multiplikator-Effekt für die Geschäftsentwicklung von Finanzunternehmen.

Denn der härteste und teuerste Teil - die Kundengewinnung - ist ja schon geschafft. Jeder Angestellte aus dem Finanz- oder Versicherungssektor weiß: Wenn dieser Teil erst mal erfolgreich war, ist jedes weitere Geschäft mit den Kunden praktisch purer Gewinn, da die teuren Akquisitionskosten wegfallen.

(Quelle: The NAGA Group)

Zusammen mit den Synergieeffekten aus der Fusion erwartet das Management eine fantastische Steigerung der EBITDA-Marge von 12 % in 2024 auf 24 % in 2026. Das ist eine Verdoppelung in den nächsten zwei Jahren! Diese Prognose könnte sich sogar noch als konservativ herausstellen, wenn der aktuell noch neue Kryptobereich im nächsten Bitcoin-Bullrun durchstartet. Doch dazu gleich mehr.

Analysten erwarten Gewinnexplosion um +622 % bis 2027!

Durch das Kundenwachstum und die Crossselling-Effekte der NAGA-Superapp erwartet das Management einen gewaltigen Umsatzsprung von 75 Mio. EUR in 2024 auf 129 Mio. EUR in 2026. Das ist ein Umsatzwachstum von über+70 %.

SMC Research, eines der wenigen Analystenhäuser, die NAGA Group überhaupt schon auf dem Radar haben, erwartet bereits für nächstes Jahr den Sprung in die Gewinnzone: Es soll ein Gewinn von +3,2 Mio. EUR anfallen.

Doch jetzt kommt der Knaller:

Für 2026 erwartet SMC Research einen wahren Gewinnsprung auf 13,1 Mio. EUR. In 2027 wird ein Gewinn von sogar 23,1 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einer Explosion von +622 %! Beim Gewinn! Nicht beim Umsatz. Was mit einer kleinen Small-Cap-Aktie passiert, die ihren Gewinn um über +600% in zwei Jahren steigern kann, wissen Sie aus der Vergangenheit.

Der Aktienkurs von NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) wird dann explodieren! Völlig unabhängig vom allgemeinen Börsenumfeld. Denn dies ist eine unternehmensspezifische Entwicklung der neuen NAGA Group. Solche Stories liebt die Börse - und dann sprechen wir über Gewinnpotenziale von +1.000 % und mehr bei der NAGA-Aktie in den kommenden Jahren.

Der Super-Turbo: Krypto-Trading in der Superapp möglich

Dazu kommt noch ein echter Kursraketen-Bonus: Die neue NAGA Group besitzt gleich zwei der im Finanzsektor heiß begehrten Lizenzen für den Kryptohandel. Ja, Sie haben richtig gelesen: NAGA Group darf mit dem Segen der Regulierungsbehörden Plattformen für den Handel mit Kryptos anbieten.

(Quelle: The NAGA Group)

Nicht nur das: Die Krypto-Lizenzen gelten auch für den Mittleren Osten. Dort, wo die Öl-Millionen liegen und die reichen Scheichs Kryptotrading lieben. Aber dort werden Summen getradet, die sich in einer komplett anderen Liga als in Deutschland befinden. Das macht diese Region für die Betreiber von Kryptoplattformen so begehrt: Denn große Summen bedeuten große Einnahmen. NAGA ist hier in der ersten Reihe mit dabei!

Aktuell macht das Kryptotrading bei NAGA Group noch keine großen Umsatzanteile aus. Denn es ist einer der neuesten Bestandteile der "Everything Money"-Superapp. Doch genau das ist für kluge Anleger ideal! Denn dadurch hat dieser Bereich den größten Wachstumshebel - was die NAGA-Aktie zu einer der heißesten Krypto-Aktien bei einer kommenden Krypto-Rallye macht!

Denn wenn es zu einem Bullrun bei Bitcoin und den Kryptos kommt, steigen die Krypto-Aktien erfahrungsgemäß sogar noch stärker als Bitcoin!

19. September: An diesem Tag steigen die institutionellen Investoren ein!

Doch aufgepasst: Die Zeit für den Einstieg drängt!

Markieren Sie sich den 19. September dick in Ihrem Börsenkalender!

Das ist das wichtigste Börsendatum der kommenden 6 Monate für die neue NAGA Group!

Denn an diesem Tag wird das Finanzhaus NuWays eine virtuelle Roundtable-Konferenz mit NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) für - und jetzt aufgepasst - institutionelle Investoren veranstalten!

NuWays wird vielen Privatanlegern nicht geläufig sein. Doch NuWays ist der Geschäftsbereich für kleinere Small-Cap-Unternehmen des deutschen Finanzinstituts Hauck & Aufhäuser - und dieses Haus und seinen exzellenten Ruft kennt wiederum jeder.

Dies ist die erste Veranstaltung für Profis nach der Fusion von NAGA und CAPEX.

Was meinen Sie, was für Wellen die oben genannten Finanzziele im Bereich der EBITDA-Marge und dem Gewinnwachstum durch die Superapp-Synergieeffekte bei den Finanz-Profis schlagen werden! Die durchblicken natürlich sofort, welch eine Goldmine NAGA Group mit seiner Superapp aufgebaut hat.

Aktuell führt die Aktie von NAGA noch ein Schattendasein an der Börse. Die bahnbrechende Fusion zur neuen NAGA Group fliegt an den Börsen noch völlig unter dem Radar. Vor allem bei institutionellen Investoren, die sich ja primär mit großen Unternehmen aus den großen Indizes beschäftigen.

Doch die Roundtable-Präsentation wird diesen Zustand am 19. September völlig verändern!

Dann werden die teilnehmenden Profi-Investoren innerhalb von Minuten verstehen, welch eine Aktienperle sie mit NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) vor sich haben. Was für eine unglaublich günstige Bewertung die Aktie von NAGA Group aktuell noch aufweist.

Und für Profi-Börsianer - aber natürlich auch für Sie - besonders wichtig: welch eine ultra-spannende Sondersituation wir bei NAGA Group in 2025 und 2026 erleben werden - und was sich daraus für fantastische Gewinnchancen entwickeln dürften. Völlig unabhängig vom Gesamtmarktumfeld.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA

Dieser Werbeartikel wurde am 2. September 2024 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 3. September abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen The Naga Group AG wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Enthaltene Werte: GB00B1YW4409,KYG875721634,DE000A161NR7