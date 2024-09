Verbesserte Profitabilität und Marktreaktionen

Die Draegerwerk-Aktie startete heute mit einem deutlichen Plus in den XETRA-Handel und verzeichnete am Morgen einen Kursanstieg von 1,3 Prozent auf 46,00 EUR. Das Papier erreichte damit sein bisheriges Tageshoch nach einer erfolgreichen Eröffnung bei 45,65 EUR. Analysten sehen signifikante Verbesserungen in der Profitabilität des Unternehmens, die auf eine optimierte Preispolitik und striktes Kostenmanagement zurückzuführen sind. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Aktie trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds an Wert gewonnen hat. Des Weiteren wird die verbesserte Lage in China positiv bewertet, was zusätzlichen Rückenwind für die Aktie liefern könnte.

Analysteneinschätzungen und Ausblick

Durch die derzeitige positive Entwicklung haben mehrere Analysten das Kursziel für die Draegerwerk-Aktie angehoben. Beispielsweise stufte ein bekanntes Analysehaus die Aktie von "Underperform" auf "Hold" hoch und erhöhte das Kursziel von 42 auf 47 EUR. Trotz der aktuellen Fortschritte wird hervorgehoben, dass eine umfassende Markterholung bei kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen, zu denen auch Draegerwerk zählt, noch abzuwarten bleibt. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR sowie einen Gewinn je Aktie von etwa 4,96 EUR. Der Umsatz konnte zuletzt um 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR gesteigert werden, was das Vertrauen der Anleger in die Stabilität und Wachstumsfähigkeit des Unternehmens weiter stärkt.

