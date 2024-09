Unterföhring (ots) -- Gemeinsame Entwicklung von klubspezifischen Formaten und Ausstrahlung bei Sky Sport- Übertragungsrechte für Testspiele, Auftakt bildet die Partie zwischen FC Schalke 04 und NAC Breda am 4. September- Klubspezifische Inhalte auf Sky und WOW erlebenUnterföhring, 3. September 2024 - Sky Deutschland und der FC Schalke 04 haben eine Content-Kooperation für die laufende Saison vereinbart. Schalke-Fans erhalten bei Sky Sport einzigartige Einblicke in ihren Lieblingsverein.Sky und das Media House des FC Schalke 04 werden gemeinsam Content-Formate entwickeln, um sie dann bei Sky Sport Kunden von Sky und WOW sowie den Vereinskanälen zugänglich zu machen. Davon profitieren nicht zuletzt die Schalke-Fans von Sky und/oder WOW, die auf diese Weise exklusive Zugänge zu klubspezifischen Inhalten und den Bewegtbildformaten des Zweitligisten erhalten. Sky wiederum reichert sein Programm um vielfältige Geschichten hinter den Kulissen der Gelsenkirchener an, um den Klub für seine Kunden noch nahbarer zu machen.Auch redaktionell intensivieren der FC Schalke 04 und Sky die Zusammenarbeit. Sky wird verstärkt Testspiele der Knappen auf den reichweitenstarken Plattformen und Kanälen von Sky Sport ausstrahlen. Bereits am 4. September wird Sky Sport das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten NAC Breda live aus dem alt ehrwürdigen Parkstadion übertragen. Ein weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist die Einbindung von Spielern und Offiziellen des Klubs in Sky Formate.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland: "Der FC Schalke 04 ist eine der stärksten Marken im deutschen Fußball mit einer langen Tradition und überregionalen Strahlkraft. Insofern ist der Verein ein sehr guter Partner, der uns hilft, unser Programm noch attraktiver zu gestalten. Den zahlreichen Schalke-Fans bei Sky Sport können wir durch die Content-Partnerschaft ein einmaliges Angebot machen und mit klubspezifischen Inhalten und besonderen Einblicken und Zugängen bestens unterhalten."Marc Siekmann, Direktor Kommunikation des FC Schalke 04: "Sky ist seit vielen Jahren ein starker Partner des deutschen Fußballs, der dem Verein mit seiner großen Erfahrung im Bereich Bewegtbild bei der Entwicklung unseres Media Houses unterstützen wird. Jeden Tag produziert unser Media House spannenden und einzigartigen Content, der nun auch über die Plattformen von Sky viele weitere Fußballbegeisterte erreichen wird. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Entwicklung neuer Formate, um einen Mehrwert für unsere rund 186.000 Mitglieder und Millionen von Fans zu schaffen."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Sky Deutschland:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandFC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.Marc SiekmannDirektor KommunikationTel. +49 (0) 209 3618-5442marc.siekmann@schalke04.dewww.schalke04.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5856465