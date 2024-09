Nach den Q2-Zahlen war die Luft raus bei Amazon. Das Break auf ein neues Rekordhoch? Schon wieder Schnee von gestern - im Tief krachte die Aktie des Techgiganten um 25 Prozent abwärts. Am Freitag indes gab es ein Plus von 3,8 Prozent, aus charttechnischer Sicht wird es spannend. Wie viel Kraft haben die Bullen?Achterbahnfahrt bei Amazon - mit einem Happy End? Den heftigen Dip nach den Zahlen hatten die Antizykliker zum Einstieg genutzt, um dann nach einem Plus von 20 Prozent seit dem Tief innerhalb ...

