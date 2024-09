Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der BASF SE (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) vom 3. September 2024:Nach Genehmigung durch alle relevanten Behörden wurde am 3. September 2024 das Explorations- und Produktionsgeschäft (E&P-Geschäft) von Wintershall Dea ohne Aktivitäten mit Russland-Bezug an Harbour Energy plc (Harbour) übertragen; es umfasst Produktions- und Entwicklungs-Assets sowie Explorationsrechte in Norwegen, Argentinien, Deutschland, Mexiko, Algerien, Libyen (ohne Wintershall AG), Ägypten und Dänemark (ohne Ravn) sowie Lizenzen von Wintershall Dea zur Speicherung von Kohlendioxid (CCS). Im Gegenzug haben die Anteilseigner von Wintershall Dea - BASF (72,7%) und LetterOne (27,3%) - eine Barzahlung von insgesamt 2,15 Milliarden USD (BASF-Anteil: 1,56 Milliarden USD) erhalten sowie neue, von Harbour ausgegebene Aktien, die einer Beteiligung von insgesamt 54,5% an der erweiterten Harbour entsprechen (BASF-Anteil: 39,6%). Der vereinbarte Unternehmenswert für die Vermögenswerte von Wintershall Dea beträgt 11,2 Milliarden USD. Dieser Betrag beinhaltet die ausstehenden Anleihen von Wintershall Dea mit einem Nominalwert von rund 4,9 Milliarden USD, die ebenfalls an Harbour übertragen wurden. ...

