Verkauf von Aktien und positive Geschäftsentwicklung

Am 3. September 2024 verkaufte Trethom AS 538.285 Aktien der Vow ASA, wodurch der Gesamtanteil unter die 5%-Schwelle fiel. Vor dem Verkauf hielt Trethom AS, kontrolliert von Eigel Ingvar Thom und seinen Partnern, 5.941.444 Aktien (5,17 %). Nach der Transaktion beträgt ihr Anteil nun 4,70% mit 5.403.159 Aktien. Dieser Verkauf könnte kurzfristig den Aktienkurs von Vow beeinflussen, auch wenn die langfristigen Aussichten weiterhin positiv sind.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Cecilie Lind, Mitglied des Verwaltungsrats von Vow ASA, 8.600 Aktien der Gesellschaft erworben hat, was ihr Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Unternehmens zeigt. Zudem präsentierte Vow kürzlich seinen Halbjahresbericht 2024, der steigende Umsätze und Gewinne sowie eine solide Auftragslage aufwies. Dies signalisiert den Aktionären eine vielversprechende Entwicklung in den kommenden Quartalen. Die geplanten Änderungen im Kreditvertrag und die Möglichkeit einer erfolgreichen Privatplatzierung könnten die finanzielle Position weiter stärken und das Vertrauen der Investoren festigen.

Vow Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...