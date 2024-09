Das Unternehmen bringt ein Stück San Diego zur IBC 2024 mit dem Erlebnis "Broadcast Beach" an Stand 1.C65

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), der weltweit führender Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute seine spannenden Pläne für die IBC 2024 bekannt, die vom 13. bis 17. September in Amsterdam stattfindet. Der IBC-Stand 1.C65 von Verimatrix verwandelt sich in den "Broadcast Beach", ein lebhaftes Erlebnis, das die Besucher an die sonnige Küste von San Diego (dem Sitz der US-Niederlassung von Verimatrix) entführt und gleichzeitig die robusten Sicherheitslösungen des Unternehmens vorstellt, darunter die neueste Anti-Piraterie-Lösung Counterspy.

Counterspy, ein neues Produkt der Verimatrix Streamkeeper-Familie, ist eine bahnbrechende Lösung, die entwickelt wurde, um der eskalierenden Bedrohung durch digitale Videopiraterie auf kühne neue Weise zu begegnen. Es bietet unvergleichlichen Schutz mit Fokus auf greifbare, umsatzsteigernde Vorteile für Kunden. IBC-Teilnehmer können eine Live-Demonstration erleben, bei der gezeigt wird, wie Counterspy-Kunden:

Videopiraterie eindämmen: Counterspy bietet einen beeindruckenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff, reduziert die Zahl der Piraterievorfälle erheblich und sichert Inhalte auf allen Plattformen.

- Medien-Apps schützen: Mit seinen fortschrittlichen App-Schutz- und Telemetrie-Funktionen schützt Counterspy Medien-Apps vor Reverse Engineering, Man-in-the-Middle-Angriffen und anderen bösartigen Aktivitäten und stellt sicher, dass nur legitime Nutzer auf Inhalte zugreifen können. Außerdem bietet Counterspy seinen Kunden eine Möglichkeit, Piraterie-Bedrohungen in Echtzeit zu überwachen und darauf zu reagieren.

- Zugang zu mehr Premium-Inhalten freischalten: Durch die Absicherung von Inhalten mit Counterspy können Betreiber ihr Angebot an Premium-Inhalten sicher erweitern und die Sicherheitsanforderungen der Studios erfüllen.

- CDN-Kosten reduzieren Counterspy geht das Problem des CDN-Leechings direkt an und ermöglicht es Betreibern, ihre CDN-Kosten drastisch zu senken (bei einem Verimatrix-Kunden sanken die CDN-Kosten nach der Implementierung von Counterspy um 50 %).

- Die Zahl der bezahlten Abonnenten steigern: Durch die Verbesserung der Sicherheit von Inhalten und die Verringerung der Piraterie hilft Counterspy den Kunden, einen vertrauenswürdigen Dienst gegenüber den Piratendiensten aufrechtzuerhalten, was wiederum das Abonnentenwachstum und den Umsatz fördert.

Der Stand von Verimatrix mit dem Motto Broadcast Beach auf der IBC 2024 steht ganz im Zeichen des Strandes und verfügt über:

Surfside Check-In: Die erste Station in der ruhigen Oase am Strand, wo die Teilnehmer mit einem Gastgeber einchecken und einige wellenbrechende Verimatrix-Bekleidung mitnehmen können.

Counterspy-Bucht: Nehmen Sie an einem der Tische mit hohen Rückenlehnen Platz und erleben Sie eine Live-Demo von Verimatrix Counterspy, der ultimativen Video-Sicherheitslösung, die Medien-Apps nahtlos vor Piraterie schützt, CDN Leeching verhindert, den Diebstahl von Zugangsdaten reduziert und einen erheblichen Schutz der Einnahmen gewährleistet.

Cabanas zum Schutz der Einnahmen: Reservieren Sie eine Cabana mit Hängematten und interaktiven Displays, um sich bequem mit den preisgekrönten Streamkeeper-Lösungen von Verimatrix vertraut zu machen und mehr darüber zu erfahren.

Cyber Surf Shack: Tauchen Sie ein in eine Espressobar, die mit Surfbrettern und Strandcruisern geschmückt ist und die Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit von Verimatrix symbolisiert.

Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Schuhe auszuziehen und sich in der Sonne zu amüsieren, während die Mitarbeiter von Verimatrix das Neueste in Sachen sicheres Streaming, kugelsichere Cybersicherheit und mehrschichtige Anti-Piraterie-Maßnahmen vorstellen. Um ein Treffen mit einem Verimatrix Sicherheitsspezialisten während der IBC 2024 zu buchen, senden Sie eine E-Mail an dvanmeter@verimatrix.com oder buchen Sie alternativ ein Treffen online.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie https://www.verimatrix.com/.

