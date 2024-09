Der Bund war in den Jahren 2008 und 2009 bei der COMMERZBANK eingestiegen, um während der Bankenkrise die Finanzmarktstabilität zu schützen. Doch inzwischen ist die COMMERZBANK wieder stabil und auch ertragsstark. Daher will der Staat sich nun sukzessive wieder von dem Bankinstitut trennen. Aktuell hält er noch eine Beteiligung von 16,49 % an der COMMERZBANK über den Finanzmarktstabilisierungsfonds. Auch wenn das alles transparent und marktschonend erfolgen soll - heute geht die Aktie in die Knie.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2024 Bernecker Börsenbriefe