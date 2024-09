Vonovia steht heute einmal mehr an der DAX-Spitze. Im MDAX zählen mit Aroundtown, LEG Immobilien und TAG Immobilien gleich die ersten drei Plätze an Immobilien-Aktien. Sie bestätigen damit ihre aktuelle Stärke. Am heutigen Handelstag profitieren die Titel insbesondere von einer neuen Branchenstudie.Mit einem Plus von 1,7 Prozent thront Vonovia heute an der DAX-Spitze. Zwischenzeitlich ging es sogar über die Marke von 32 Euro. Angetrieben wird die Aktie insbesondere von einem neuen Analystenkommentar ...

