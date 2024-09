-- Neue Labortechnologie entsteht durch Synergie der PHC-Gruppe --

PHC Corporation Biomedical Division (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio, Präsident: Nobuaki Nakamura; im Folgenden Biomedical Division) gab heute die Markteinführung von LiCellMo bekannt, einem Stoffwechselanalysator für lebende Zellen, der es Forschern ermöglicht, Stoffwechselveränderungen (*1) in Zellkulturen zu visualisieren und so ein vollständigeres Bild der Zellaktivität für Forschungszwecke im Bereich der Zell- und Gentherapie (CGT) zu erhalten. LiCellMo nutzt die von PHC entwickelte hochpräzise In-Line-Monitoring-Technologie (*2) ,die eine kontinuierliche Messung der zellulären Stoffwechselprodukte im Kulturmedium ermöglicht, ohne dass das Experiment für die Probenahme unterbrochen werden muss. LiCellMo wird im September in Japan eingeführt, gefolgt von der Einführung in anderen ausgewählten Regionen im Oktober.

Links: Controller (MLC-AC0-P*) Rechts: Detektor (MLC-AD240A-P*) Unten: Sensormodul (MLC-AS240A-PW) (Grafik: Business Wire)

Da die CGT zunehmend als vielversprechender Behandlungsansatz für bisher schwer zu behandelnde Krankheiten anerkannt wird, schreitet die Forschung und Entwicklung von CGT-Produkten wie der CAR-T-Therapie (*3) zur Krebsbehandlung rasch voran. Die Verfolgung des zellulären Stoffwechsels einer Reihe von Reaktionen, die die für die Aufrechterhaltung des Lebens erforderliche Energie liefern ist eine Schlüsselkomponente der Prozessentwicklung für CGT-Produkte sowie der Stammzellenforschung (*4) einschließlich iPS-Zellen und Krebsimmunologieforschung. Für die Herstellung hochwertiger CGT-Produkte ist es unerlässlich, das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung genau zu bewerten und eine optimale Zellkulturumgebung zu schaffen. Die Notwendigkeit einer präzisen Analyse von Stoffwechselveränderungen ist besonders wichtig, um Prozesse wie den Übergang von 2D-Zellkulturtechniken (*5) zu komplexeren 3D-Zellkulturmethoden, einschließlich Organoiden (*6) zu unterstützen.

Herkömmliche Methoden zur Bewertung des Zellstoffwechsels erfordern, dass die Forscher regelmäßig Proben des Kulturmediums nehmen, was die Überwachung von Veränderungen der Zellbedingungen im Laufe der Zeit erschwert, da die Messungen in der Regel diskrete Datenpunkte sind. Die wiederholte Entnahme von Proben birgt auch das Risiko einer Verunreinigung. Auch bei der Manipulation von Kulturen kann es zu Problemen mit der Reproduzierbarkeit kommen, da die Standards für die Beurteilung des Zellzustands von den Fähigkeiten und der Erfahrung des Forschers abhängen. Folglich benötigen Forscher eine Methode zur kontinuierlichen Überwachung des Zellzustands auf der Grundlage objektiver und quantitativer Bewertungsindikatoren, ohne dass eine wiederholte Entnahme von Mediumproben erforderlich ist.

Der neue LiCellMo Stoffwechselanalysator für lebende Zellen überwindet diese Herausforderungen in der Forschung und trägt dazu bei, die praktische Anwendung neuer Behandlungsmethoden zu beschleunigen. LiCellMo liefert kontinuierlich gemessene Daten zu den wichtigsten zellulären Stoffwechselwegen, die den Forschern ein genaues Bild von bisher nicht beobachteten Veränderungen im Zustand der Zellen im Laufe der Zeit vermitteln. Durch die Bereitstellung kontinuierlicher und genauer Stoffwechseldaten wird LiCellMo den Forschern ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Dies wird zu neuen Forschungsergebnissen und wichtigen Fortschritten bei Therapien beitragen. Darüber hinaus kann LiCellMo problemlos in den bestehenden CO2 -Inkubator eines Labors eingebaut werden, ohne dass die übliche Kulturumgebung verändert werden muss, und das Sensormodul wird das einzige PHC-eigene Verbrauchsmaterial sein, das für die Verwendung benötigt wird. Damit bietet es den Forschern eine flexible Lösung für die Herausforderungen herkömmlicher Zellkulturmethoden.

Produktvorteile Echtzeit-Visualisierung von Veränderungen im Zellstoffwechsel durch kontinuierliche Überwachung von Glukose und Laktat mit Hilfe proprietärer In-Line-Sensoren

Die Glukose- und Laktatkonzentrationen im Medium werden von In-Line-Sensoren kontinuierlich gemessen und können anhand der Änderungsrate analysiert werden. Dies ermöglicht es den Forschern, bisher unbeobachtete Veränderungen in den Zellen im Laufe der Zeit sichtbar zu machen und so ein klareres Bild der Zellaktivität zu erhalten. Durch die Messung der Kulturumgebung ohne wiederholte Probenahme wird das Kontaminationsrisiko verringert, und die Zellen können sofort für weitere Untersuchungen zur Verfügung stehen.

Verwendung der bevorzugten Kulturumgebung und des Kulturmediums sowie von Standard 24-Well-Platten

LiCellMo ist so konzipiert, dass es in den vorhandenen CO 22 -Inkubator eines Labors passt und in Standard-Zellkulturumgebungen verwendet werden kann. Forscher können Allzweck-Zellkulturgeräte wie 24-Well-Platten und Kulturmedien verwenden, so dass die Analyse unter den bevorzugten Kulturbedingungen eines Labors durchgeführt werden kann.

Direkte Bewertung der Glykolyse, einem der wichtigsten Stoffwechselwege für zelluläre Energie, anhand von Veränderungen der Glukose- und Laktatkonzentration

Die Glykolyse ist ein biochemischer Stoffwechselweg, bei dem die Körperzellen durch Glukoseverbrauch und Laktatproduktion Energie erzeugen. LiCellMo misst kontinuierlich diese beiden Stoffwechselindikatoren, um Veränderungen im glykolytischen Stoffwechselweg direkt zu bewerten. Auf diese Weise können die Forscher beurteilen, wie sich Medikamente und unterschiedliche Kulturbedingungen auf die Zellen auswirken, und Veränderungen im Zustand der einzelnen Zellen im Laufe der Zeit beobachten, was ein tieferes Verständnis ihres Stoffwechselprofils ermöglicht.

LiCellMo wird seit 2023 weltweit in Betatests bei einer Reihe von Forschungsinstituten und Pharmaunternehmen eingesetzt. Einer der Betatester war Masaki Kimura, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor von Takanori Takebe, außerordentlicher Professor am Department of Pediatrics der Universität Cincinnati, Direktor für kommerzielle Innovation am Center for Stem Cell and Organoid Medicine (CuSTOM) und Experte für die Herstellung von Leberorganoiden aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) in der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung am Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA. Kimura sagte: "Die Herausforderung bei den herkömmlichen Stoffwechselmessungen von Zellkulturen besteht darin, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitpunkten so groß sind, dass es schwierig ist, die dynamischen Veränderungen im Stoffwechsel zu erkennen." Durch den Einsatz von LiCellMo konnte sein Team weitaus detailliertere Informationen über die von ihnen geschaffenen Leberorganoide sammeln, als dies zuvor möglich war.

Chikara Takauo, Direktor der PHC Corporation und Leiter der Biomedical Division, sagte: "Ich freue mich sehr über die Einführung von LiCellMo. Die In-Line-Monitoring-Technologie, die in diesem Lebendzell-Stoffwechselanalysator zum Einsatz kommt, ist eine neu entwickelte proprietäre Technologie, die auf der Kerntechnologie des Blutzuckersensors, dem Hauptprodukt von IVD, aufbaut. Dies zeigt die Synergie zwischen dem Geschäftsbereich Biomedizin und dem Geschäftsbereich IVD. Wir glauben, dass es Forschern die Möglichkeit geben wird, neue Erkenntnisse über den Zellstoffwechsel in den Bereichen Krebsimmunologie und Stammzellenforschung sowie bei der Herstellung neuer Behandlungen in diesen Bereichen zu gewinnen. Mit der Markteinführung von LiCellMo wollen wir zur Weiterentwicklung der Modalitäten beitragen, indem wir die Entwicklung innovativer Lösungen für die QCD-Herausforderungen (Qualität, Kosten und Lieferung) im Herstellungsprozess von CGT-Produkten beschleunigen und so die frühe Verbreitung von CGT vorantreiben."

Anmerkungen

(*1) Eine Reihe von biochemischen Reaktionen in kultivierten Zellen, die die für die Zellfunktionen und das Überleben erforderliche Energie erzeugen.

(*2) Eine Technologie, die eine kontinuierliche Messung zellulärer Metaboliten im Kulturmedium ermöglicht, ohne dass eine Probenahme erforderlich ist, was durch ständiges Eintauchen in das Medium erreicht wird.

(*3) Eine Behandlung für refraktäre Krebsarten, die durch die natürliche Immunreaktion des Körpers allein nicht vollständig zerstört werden können. Bei dieser Behandlung werden die T-Zellen des Patienten entnommen, gentechnisch so verändert, dass sie ein spezielles Protein, einen so genannten chimären Antigenrezeptor (CAR), produzieren, und diese CAR-T-Zellen dann dem Patienten wieder zugeführt.

(*4) Die Forschung konzentrierte sich auf Zellen mit der Fähigkeit, sich zu teilen und identische Zellen zu produzieren, sowie sich in andere Zelltypen zu differenzieren.

(*5) Methoden für die Kultivierung von Zellen auf einer flachen Oberfläche, wobei die Zellen am Boden eines Kunststoffgefäßes, z. B. einer Kulturschale oder -flasche, haften.

(*6) Methoden für die Kultivierung von Zellen auf 3D-Strukturen, bei denen die Zellen auf einem 3D-Substrat wachsen, das die natürliche Gewebeumgebung nachahmt.

Über die Biomedical Division der PHC Corporation

Die 1969 gegründete PHC Corporation ist eine japanische Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO:6523), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das Lösungen für Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik entwickelt, herstellt, vertreibt und wartet. Die Biomedical Division unterstützt die Biowissenschaftsbranche, indem sie Forschern und Gesundheitsdienstleistern in rund 110 Ländern und Regionen mit ihren Labor- und Ausrüstungsgeräten und Dienstleistungen, darunter CO2 -Inkubatoren und Ultratiefkühlschränke, hilft.

www.phchd.com/global/phc

Über die PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation (TOKYO:6523) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, zur Gesundheit der Gesellschaft durch Gesundheitslösungen beizutragen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Epredia Holdings Ltd, LSI Medience Corporation, Wemex Corporation und Mediford Corporation. Gemeinsam entwickeln, produzieren, verkaufen und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Diagnostik und Biowissenschaften. Der konsolidierte Nettoumsatz im GJ2023 betrug 353,9 Milliarden JPY, wobei die Produkte und Dienstleistungen in mehr als 125 Ländern und Regionen vertrieben werden. PHC Group ist ein Sammelbegriff, der sich auf die PHC Holdings Corporation und ihre Tochtergesellschaften bezieht.

www.phchd.com

