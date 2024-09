Positiver Ausblick für die Herbst-/Wintersaison

Moderna hat einen bedeutenden Schritt Richtung Zulassung seines weiterentwickelten COVID-19-mRNA-Impfstoffs für die Impfsaison 2024/2025 gemacht, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat. Der neue Impfstoff Spikevax zielt auf die SARS-CoV-2-Variante JN.1 ab und wird für Personen ab sechs Monaten empfohlen, um eine COVID-19-Infektion zu verhindern. Nun steht die finale Entscheidung der Europäischen Kommission bevor. Diese Entwicklung zeigt Modernas Engagement, Bürger der Europäischen Union besonders während der Wintermonate, in denen Atemwegserkrankungen zunehmen, zu schützen. Der Impfstoff soll eine verbesserte neutralisierende Antikörperreaktion auf die JN.1-Variante und deren Abstammungslinien bieten.

Weltweite Zulassung und Zukunftsaussichten

Moderna hat bereits für den auf die JN.1-Variante ausgerichteten Impfstoff in Japan, Taiwan und dem Vereinigten Königreich Zulassungen erhalten, während in den USA eine Version gegen die Variante KP.2 zugelassen wurde. Weitere Zulassungsanträge sind weltweit in Prüfung. Besonders in der Europäischen Union nimmt Moderna an einem Ausschreibungsverfahren der Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) der Europäischen Kommission teil. Diese globalen Bemühungen könnten sich positiv auf Modernas Marktentwicklung und die Aktienkurse auswirken, da Investoren die wachsende Akzeptanz und Notwendigkeit des Impfstoffs erkennen.

