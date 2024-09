Wallisellen (ots) -In der Geschäftsleitung der Allianz Suisse kommt es per 1. Oktober 2024 und 1. Januar 2025 zu personellen Veränderungen. Die beiden Geschäftsleitungsmitglieder Stefan Rapp, Chief Financial Officer, und Hanno Wienhausen, Chief Underwriting Officer, geben ihre Funktionen an interne Nachfolger ab, bleiben der Allianz aber verbunden. Die interne Nachfolgelösung ist das Resultat langjähriger Investition in die eigenen Nachwuchskräfte.In der Geschäftsleitung der Allianz Suisse kommt es in den nächsten Monaten zu zwei Wechseln.Stefan Rapp, welcher 2008 als Chief Financial Officer zur Allianz Suisse stiess, tritt per 1. Januar 2025 auf eigenen Wunsch zurück. Nach 16 erfolgreichen Jahren zieht sich Stefan Rapp aus der operativen Tätigkeit als CFO zurück, bleibt der Allianz Suisse aber als Verwaltungsrat der Allianz Suisse Immobilien AG verbunden. Er übergibt an den bisherigen Chief Risk Officer, Remo Cavegn.Stefan Rapp hat das Unternehmen durch seinen strategischen Weitblick und umsichtige Entscheidungen in Bezug auf die finanzielle Stabilität und Resilienz sowie der Kapitaleffizienz massgeblich geprägt. Er begann seine Karriere 1995 als Consultant bei A.T. Kearney Management Consultants in München in Deutschland. 1998 wechselte er zur Allianz SE in München und arbeitete bis 2006 im Group Planning und Controlling. Von 2006 bis 2008 leitete er das Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz Deutschland AG und wechselte dann zur Allianz Suisse als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung.Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse: "Stefan Rapp hat seit 2008 mit seinen herausragenden Leistungen entscheidend zum nachhaltigen Erfolgskurs der Allianz Suisse beigetragen. Dafür möchte ich ihm bereits heute herzlich danken. Ich freue mich, dass er uns als Verwaltungsrat der Allianz Suisse Immobilien AG weiterhin eng mit der Allianz Suisse verbunden bleibt."Mit Remo Cavegn, 46, konnte ein interner Nachfolger gefunden werden, der umfangreiches Expertenwissen sowie langjährige lokale und internationale Erfahrung in der Allianz Gruppe mitbringt. Remo Cavegn trat 2001 in die Allianz Suisse ein und übernahm 2020 als Chief Risk Officer nach erfolgreicher, internationaler Laufbahn in der Allianz Gruppe. Remo Cavegn besitzt einen Master in Accounting and Finance sowie weitere Abschlüsse in Steuerrecht und Risiko Management. Remo Cavegn ist verheiratet und Vater eines Sohnes.Hanno Wienhausen, welcher im Januar 2022 als Chief Underwriting Officer zur Allianz Suisse stiess, wird per 1. Oktober 2024 Mitglied des Vorstands der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) in Deutschland. Er übergibt an den bisherigen Leiter des Unternehmensgeschäfts der Allianz Suisse und Managing Director der Allianz Commercial in der Schweiz, Gregor Huber.Hanno Wienhausen hat in seinen knapp drei Jahren bei der Allianz Suisse seine hohe Vertriebsexpertise und sein umfangreiches Wissen in der Sachversicherung erfolgreich eingebracht. Unter seiner Führung wurde das P&C-Geschäft erfolgreich an das von Unwettern und Inflation geprägte Umfeld angepasst und es wurden bedeutende Automotive-Partner gewonnen.Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse: "Ich gratuliere Hanno Wienhausen zur Ernennung und zu diesem spannenden nächsten Karriereschritt und danke ihm herzlich für seine Verdienste zugunsten der Allianz Suisse. Er hat das P&C-Geschäft in einem anspruchsvollen Umfeld massgeblich und erfolgreich weiterentwickelt."Mit Gregor Huber, 46, übernimmt eine interne Führungspersönlichkeit als Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Underwriting Officer, welche die Allianz bereits seit 25 Jahren aus verschiedenen Funktionen kennt. Gregor Huber leitet seit 2018 das Unternehmensgeschäft der Allianz Suisse im Ressort P&C und amtiert seit 2023 zusätzlich als Managing Director der Allianz Commercial in der Schweiz. In dieser Zeit führte er das Unternehmenskundengeschäft zu bemerkenswertem Erfolg und erzielte mit seinem Bereich die höchsten Prämieneinnahmen und operativen Ergebnisse in der Geschichte der Allianz Suisse. Unter seiner Führung hat das Unternehmensgeschäft einen nachhaltigen Wachstumspfad eingeschlagen. Mit seinem umfassenden Versicherungswissen und seiner langjährigen, internationalen Erfahrung, einschliesslich Positionen im Investment Management bei AIM SE in München und als Chief Investment Officer der Allianz Suisse, ist er die ideale Besetzung für die Position. Gregor Huber verfügt über einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität St. Gallen, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse: "Es freut mich sehr, dass wir diese strategisch wichtigen Positionen mit langjährigen, eigenen Nachwuchskräften mit internationaler Erfahrung nachbesetzen und damit einen nahtlosen Übergang sicherstellen können."Über die Allianz Suisse GruppeDie Allianz Suisse Gruppe ist mit einem Prämienvolumen von über 3.7 Mrd. Franken eine der führenden Versicherungsgesellschaften der Schweiz. Zur Allianz Suisse Gruppe gehören unter anderem die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG und die Quality1 AG. Die Geschäftstätigkeit der Allianz Suisse Gruppe umfasst Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Sie beschäftigt rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Teil der internationalen Allianz Gruppe, die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist. Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen mit Spitzenpositionen im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) vertreten.In der Schweiz verlassen sich rund 1 Million Privatpersonen und über 125'000 Unternehmen in allen Lebens- und Entwicklungsphasen auf die Beratung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz Suisse. Ein dichtes Netz von über 110 Geschäftsstellen sichert die Nähe zu den Kunden in allen Landesteilen.Die Allianz Suisse ist Premiumpartnerin der Spitex Schweiz, von Swiss Paralympic, und des Swiss Economic Forum (SEF). Darüber hinaus ist die Allianz Suisse Titelsponsorin des schweizweiten "Allianz Tag des Kinos" und Namensgeberin der Allianz Cinemas in Zürich, Basel und Genf. Im sozialen Bereich unterstützt sie als Projektpartnerin zudem das Schweizerische Rote Kreuz sowie Pro Juventute.Pressekontakt:Allianz SuisseNadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100922665