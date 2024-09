Die Eskalation rund um die Stahlsparte stellt den jüngsten Tiefschlag bei Thyssenkrupp dar. Der Rücktritt mehrere Stahlvorstände und -aufsichtsräte zeigt, wie zerrüttet das Vertrauen innerhalb des Konzerns ist. An der Börse kommt eine solche Entwicklung naturgemäß nicht gut an, die Aktie ist auf ein historisches Tief gefallen.Erstmals überhaupt notierte Thyssenkrupp am Donnerstag unter der 3-Euro-Marke. Keine zwei Milliarden Euro bringt der einst stolze Industriekonzern an der Börse noch auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...