Sonim stellt zwei neue Telefone für die EMEA-Märkte auf der IFA Berlin vor



07.09.2024 / 07:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



London, UK and Berlin, Germany--(Newsfile Corp. - Samstag, 7. September 2024) - Sonim Technologies (NASDAQ: SONM), eine führende US-Marke für robuste mobile Lösungen, kündigte heute die Einführung der Telefone XP400 und XP100 für den EMEA-Markt auf der IFA in Berlin an. Diese Geräte, die speziell für die vielfältigen und anspruchsvollen Bedürfnisse der mobilen Arbeitskräfte und Verbraucher entwickelt wurden, bieten umfassenden Schutz gegen Staub, Wasser und andere Elemente - ideal für alle, von Arbeitern in anspruchsvollen Umgebungen bis hin zu Menschen mit einem aktiven Lebensstil.



Sonim XP 100



https://images.newsfilecorp.com/files/8971/222570_sonimxp100.jpg



Sonim XP 400



https://images.newsfilecorp.com/files/8971/222570_sonimxp400.jpg "Die Einführung dieser neuen Carrier-Grade-Geräte für den EMEA-Markt verstärkt unsere Expansionsstrategie und Führungsrolle, indem sie die Erwartungen der Nutzer übertreffen, die mehr von ihrer Technologie verlangen", sagte Simon Rayne, GM und SVP von Sonim EMEA und APAC. "Wir laden Netzbetreiber, Distributoren und Verbraucher ein, den unübertroffenen Wert und die Zuverlässigkeit zu erleben, die das XP400 und XP100 bieten, während wir einen neuen Maßstab für die Branche setzen." Unvergleichliche Haltbarkeit: wasserdicht, staubdicht und mehr

Beide Telefone verfügen über IP-Bewertungen, MIL-Spec 810H und Sonims firmeneigene Rugged Performance Standards (RPS), die überlegene Zuverlässigkeit gewährleisten. Sonim RPS, basierend auf umfangreichem Kundenfeedback, bietet Schutz gegen Einstiche, Öl, Chemikalien und mehr, sodass sie in herausfordernden Umgebungen hervorragend funktionieren. Das Sonim XP400: Das vielseitige 5G-Rugged-Smartphone, das Widerstandsfähigkeit bietet, ohne die Leistung zu beeinträchtigen

Das Sonim XP400 wird von der Snapdragon® 4 Gen 2 Mobile Platform angetrieben und bietet beeindruckend flüssige Leistung für mühelose, verlängerte Nutzung, unterstützt durch schnelle 5G- und Wi-Fi-Konnektivität. Dieses funktionsreiche 5G-Smartphone eignet sich für diejenigen, die ein Telefon für Arbeit und Privatleben benötigen. Es integriert Android®-Technologie und 5G-Konnektivität, angetrieben von der Qualcomm® Snapdragon® 4 Gen 2 (SM4450) Mobile Platform. Es verfügt über ein 6,5-Zoll-Display, ein Dual-Rückkamerasystem und MicroSD-externen Speicher. Zusätzlich verbessert eine programmierbare Taste oder Hotkey die Benutzerfreundlichkeit, indem Benutzer schnell Einstellungen wie die Taschenlampe umschalten oder jede Anwendung mit einem einzigen Tastendruck starten können. Das Sonim XP100: Das ultimative 4G-Rugged-Feature-Phone für zuverlässige Kommunikation ohne Schnickschnack

Das Sonim XP100 ist IP68- und IPX9K-zertifiziert und kann Stürze aus bis zu 2 Metern auf Beton überstehen. Es ist ideal für Benutzer, die ein robustes, zuverlässiges Telefon mit grundlegenden Funktionen suchen. Es wurde für Praktikabilität entwickelt und verfügt über einen 1800mAh-Akku für längere Nutzung, 4G LTE-Konnektivität, Dual-SIM-Steckplätze und eine benutzerfreundliche Oberfläche für nahtlose Kommunikation. "Die Einführung der Modelle XP400 und XP100 signalisiert Sonims Engagement für den Sektor der robusten mobilen Lösungen", sagte Ben Wood, Chefanalyst bei CCS Insight. "Es gibt eine überzeugende Nische für Geräte, die Haltbarkeit mit wettbewerbsfähigen Preisen auf dem europäischen Markt bieten." Sonims Engagement für Qualität und Service

Beide Produkte verkörpern Sonims Engagement für Qualität, unterstützt durch eine 3-jährige Garantie und lokalen Kundenservice in Europa. Besuchen Sie Sonim auf der IFA Berlin, Stand H4.2-311 in Partnerschaft mit Brodos Distributors. Um einen Termin zu vereinbaren, kontaktieren Sie anette.gaven@sonimtech.com . Für weitere Informationen über das Sonim XP400 und XP100 und um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie www.sonim.com Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Über Sonim Technologies, Inc.

Sonim Technologies ist ein führender Anbieter von ultra-robusten, robusten und langlebigen Kommunikationswerkzeugen, einschließlich Telefonen, drahtlosen Internet-Datengeräten, Software und einem robusten Ökosystem von Zubehör und Partnern, die Lösungen bieten, die zusätzlichen Schutz und Funktionalität für Benutzer bieten, die in ihrem Arbeits- und Alltagsleben mehr verlangen. Mit Sitz in Kalifornien, USA, und global tätig, werden Sonims Carrier-Grade-Lösungen über führende Netzbetreiber und Distributoren weltweit verkauft. Erfahren Sie mehr unter www.sonimtech.com . Medienkontakt

Anette Gaven

Sonim Technologies

M: 619-993-3058

pr@sonimtech.com Investorenkontakt

Matt Kreps

Darrow Associates Investor Relations

mkreps@darrowir.com

M: 214-597-8200 Wichtige Vorsichtsmaßnahmen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, in der geänderten Fassung. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Auswirkungen der angekündigten Produkte auf Sonims Geschäft und Sonims Diskussion seiner Expansionsstrategie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sonims aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über sein Geschäft und seine Branche, den Überzeugungen des Managements und bestimmten Annahmen von Sonim, die alle Änderungen unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "erreichen", "anstreben", "Ambitionen", "erwarten", "glauben", "verpflichtet", "fortsetzen", "könnte", "entworfen", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "Zukunft", "Ziele", "wachsen", "Leitlinien", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "kann", "Meilenstein", "Ziel", "auf Kurs", "Gelegenheit", "Ausblick", "ausstehend", "planen", "Position", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "Fortschritt", "Versprechen", "Fahrplan", "suchen", "sollte", "streben", "Ziele", "zu sein", "bevorstehend", "wird", "würde" und Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke oder die negative Form dieser Begriffe oder Ausdrücke identifiziert werden. Solche Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, umfassen unter anderem: die Verfügbarkeit von Bargeld; potenzielle wesentliche Verzögerungen bei der Realisierung der prognostizierten Zeitpläne; Sonims wesentliche Abhängigkeit von seiner Beziehung zu einer kleinen Anzahl von Kunden, die einen erheblichen Teil von Sonims Umsatz ausmachen; Sonims Eintritt in den Datengerätesektor könnte die Aufmerksamkeit unseres Managementteams von bestehenden Produkten ablenken; Risiken im Zusammenhang mit Sonims Fähigkeit, die fortlaufenden Notierungsstandards der Nasdaq-Börse einzuhalten; Sonims Fähigkeit, weiterhin Lösungen zu entwickeln, um Benutzerbedürfnisse effektiv zu adressieren, einschließlich seiner Produkte der nächsten Generation; Sonims Abhängigkeit von Drittvertragsherstellern und Partnern; Sonims Fähigkeit, der Konkurrenz voraus zu bleiben; Sonims laufende Transformation seines Geschäfts; die Variation von Sonims Quartalsergebnissen; die langwierigen Anpassungs- und Zertifizierungsprozesse für Sonims drahtlose Kunden; verschiedene wirtschaftliche, politische, umweltbezogene, soziale und Marktereignisse außerhalb von Sonims Kontrolle sowie die anderen Risikofaktoren, die unter "Risikofaktoren" in Sonims jüngstem Jahresbericht auf Formular 10-K und allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden (verfügbar unter www.sec.gov ). Sonim warnt davor, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten. Sonim übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten können, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/222570 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/222570

