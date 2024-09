Google steht vor einem erneuten Kartellverfahren des US-Justizministeriums, diesmal wegen angeblicher Monopolstellung im Bereich der Werbetechnologie. Der Technologieriese, der im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 307 Milliarden Dollar erzielte, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, den Wettbewerb im digitalen Werbemarkt zu behindern. Parallel dazu präsentiert das Unternehmen innovative Produkte wie das faltbare Smartphone, das trotz hoher Kosten neue Möglichkeiten für Nutzer eröffnet.

Herausforderungen und Innovationen

Während die rechtlichen Auseinandersetzungen andauern, setzt Google auf technologische Fortschritte. Das neue faltbare Gerät bietet ein vergrößertes Display und verbesserte Kamerafunktionen, steht jedoch vor Herausforderungen wie der Lautsprecherqualität. Zudem implementiert das Unternehmen KI-gestützte Funktionen, deren praktischer Nutzen sich noch zeigen muss. In Russland sieht sich die Firma mit Forderungen in Millionenhöhe konfrontiert, nachdem YouTube sich weigerte, bestimmte Inhalte zu entfernen.

