Fusionen und Akquisitionen: Das Bestreben, sich strategische Prozesstechnologien zu sichern

In diesem Expertenkommentar geht Bahay Ozcakmak, CEO von Parkway Corporate auf den jüngsten Mega-Deal im Lithiumsektor ein.

Arcadium Lithium hat über ein Vorgängerunternehmen in den 1990er Jahren als erstes Unternehmen eine frühe Version der DLE-Technologie (Direct Lithium Extraction) an einem argentinischen Lithium-Sole-Standort entwickelt, der heute noch in Betrieb ist.

Obwohl dort auch Soleteiche in Verbindung mit DLE verwendet werden, macht die jahrzehntelange Erfahrung von Arcadium mit dieser Technologie das Unternehmen zu einem verlockenden Ziel für Rio Tinto, das Lithiumvorkommen in Chile, wo die Behörden Soleteiche abschaffen und DLE verlangen, und anderswo erschließen will.

"Es (DLE) ist tatsächlich die Lösung, um das Lithium bereitzustellen, das die Welt braucht", sagte Rio-CEO Jakob Stausholm am Mittwoch gegenüber Investoren, nachdem er die Übernahme angekündigt hatte, die vollständig in bar abgewickelt wird. Arcadium wird mit einem Aufschlag von 90 % auf seinen Aktienkurs bewertet, bevor Reuters am vergangenen Freitag erstmals über die Gespräche zwischen den Unternehmen berichtete.

Die argentinischen DLE-Betriebe von Arcadium befinden sich in der Nähe eines DLE-Projekts, für das Rio im Jahr 2022 $825 Mio. gezahlt hat, obwohl dieses Projekt noch kein Lithium produziert. Die Ingenieure von Arcadium haben sich bereits mit dem DLE-Team von Rio getroffen, sagte Stausholm.

MEINE MEINUNG:

- Innovative Prozesstechnologien haben das Potenzial, herkömmliche Liefer-/Wertschöpfungsketten vollständig zu sprengen, auch im Bergbau und in der Spezialchemie.

- Innovative Prozesstechnologien können die Kostenstrukturen der Betreiber verändern und damit die etablierten Unternehmen weiter festigen oder aber aufstrebenden Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, schnell eine neue Richtung einzuschlagen.

- In der Vergangenheit haben große Bergbauunternehmen versucht, diese Technologien durch "Kooperationsumgebungen" mitzugestalten. Als jemand, der schon lange in diesem Bereich tätig ist, weiß ich, dass dies bedeutet, dass das größere Unternehmen möchte, dass die Junior-TechCompany alle ihre Ideen teilt, dass das größere Unternehmen das gesamte geistige Eigentum besitzt und dass der Junior schließlich beiseitegeschoben wird. Diese Strategie der "Aneignung von geistigem Eigentum" ist überall dort üblich, wo es ein Machtungleichgewicht zwischen den großen etablierten Unternehmen einer Branche und den aufstrebenden Unternehmen gibt. Startups - seid gewarnt!

- Große Betreiber wie Rio sind in der Lage, in zukunftsweisende Technologien zu investieren, um auf die nächste Innovationswelle aufzuspringen.

- Parkway Process Solutions konzentriert sich zwar nicht speziell auf den DLE-Sektor (wir halten ihn für einen kommerziell schwierigen Sektor, da wir der Meinung sind, dass jede Marge angesichts der großen Anzahl kapitalkräftiger Herausforderer im Laufe der Zeit auf Grund der großen Konkurrenz verschwinden wird), doch wie in unserem jüngsten Quartalsbericht dargelegt, wurden wir von einem großen weltweit tätigen Unternehmen beauftragt, es bei der Erkundung von Möglichkeiten zur Beseitigung von Engpässen bei Lithiumprojekten mithilfe eines unserer Technologieportfolios zu unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass innovative Prozesstechnologieportfolios, die von Teams mit tiefem Fachwissen unterstützt werden, das Potenzial haben, einen umfassenden Wandel herbeizuführen, und daher in den richtigen Händen strategisch äußerst wertvoll sind.

Rio Tinto's real prize: Arcadium's lithium extraction technology



