Köln (ots) -Trotz Olympia: Beste August-Marktanteile seit fünf Jahren für RTL / Neue Rekorde für ntv und RTL Up / RTL+ nach Nutzungsvolumen die Nummer 1 bei 14-49 und 14-29Vorsprung ausgebaut: Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt RTL Deutschland im August einen Marktanteil von 25,2 Prozent und damit einen neuen Rekord-Abstand für diesen Monat von 6,2 Prozent auf den Wettbewerber ProSiebenSat.1 (MA P7S1: 19,0%). Beim Gesamtpublikum erreicht RTL Deutschland 20,4 Prozent Marktanteil - der Vorsprung auf die Konkurrenz ist mit 6,5 Prozent ebenfalls auf Rekordniveau (MA P7S1: 13,9%). Auch im Zeitraum Januar bis August liegt RTL Deutschland sowohl bei 14-59 (MA: 26,7%) als auch bei 3+ (MA: 21,7%) so deutlich vor der privaten Konkurrenz wie niemals zuvor (MA P7S1: 19,5 % bzw. 14,0%).*Der Sender RTL verzeichnet in allen relevanten Zielgruppen den erfolgreichsten August seit fünf Jahren. Bei den 14- bis 59-Jährigen liegt der Marktanteil bei 9,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 10,3 Prozent und beim Gesamtpublikum bei 7,6 Prozent (08/2019: 10,0%, 11,6% bzw. 7,7%).ntv erreicht im August sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen als auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,4 bzw. 1,8 Prozent die stärksten August-Marktanteile seit Senderbestehen. Auch RTL Up kann in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 1,7 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord-August verbuchen.Im August erzielt RTL+ mit 46,50 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 14,76 Millionen Stunden in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen wieder das höchste Nutzungsvolumen aller von der AGF ausgewiesenen Anbieter. Bei 14-49, beim Gesamtpublikum (63,23 Mio. Stunden) und bei 14-59 (55,48 Mio. Stunden) verbucht die All Inclusive Entertainment App von RTL Deutschland zugleich neue Alltime-Highs mit Blick auf das Nutzungsvolumen.Seit Jahresbeginn erfolgt die Quotenausweisung nach dem neuen AGF Bewegtbildstandard. Damit wird die Messung der Quoten um zwei wesentliche Kriterien erweitert: Es werden nun auch Personen in Haushalten berücksichtigt, die über kein TV-Gerät verfügen und Inhalte via Tablet, Smartphone oder Laptop sehen. Zusätzlich wird der 24/7-Livestream des linearen TV-Programms auf allen Endgeräten in die TV-Quote miteinbezogen. Ab sofort veröffentlicht RTL Deutschland endgültig gewichtete Quotenausweisungen nach dem neuen AGF Bewegtbildstandard, und damit ein paar Tage später als bisher.*Vorjahresvergleiche seit Bestehen der ProSiebenSat.1 Gruppe 2000Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; Intervall-Daten = nutzungsbezogen; Sendestamm-Analysen = produktbezogen; endgültig gewichtete Daten, 1.1.2017 bis 18.8.2024 konsolidierte DatenPressekontakt:Anna VelkenKommunikation RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674305anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5860218