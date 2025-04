Köln (ots) -Trash-Fans, haltet eure Drinks und Lachmuskeln bereit! Nach dem Erfolg der ersten Staffel geht "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" bei NITRO und auf RTL+ in die zweite Runde. Die Kult-Comedians Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben wieder in der Kuriositätenkiste der Filmgeschichte gewühlt und zehn zu Recht vergessene Perlen des schlechten Geschmacks herausgezogen. Doch dieses Mal kann sich die treue SchleFaZ-Community auf spannende Neuerungen freuen, die noch mehr Gelegenheit zum Mitfeiern und Mitlachen bieten.Die ersten neuen Episoden sind schon abgedreht und werden voraussichtlich ab Anfang September zur gewohnten Sendezeit am Freitagabend für cineastische Grenzerfahrungen sorgen. Fans können sich außerdem auf ihre heiß geliebten Adventsfolgen freuen - und in der Pause dazwischen auf so manche Überraschung. Ein Highlight ist auch die insgesamt bereits 175. SchleFaZ-Episode, die zunächst exklusiv auf RTL+ zu sehen sein wird. Anlässlich des Jubiläums wurde dafür aus dem Friedhof des RTL-Archivs ein hauseigenes "Meisterwerk" zurück ans Tageslicht befördert, dessen Titel eine echte Lachnummer verspricht. Um welchen Murks-Movie es sich hier handelt und wer als Stargast mit einem Faible für spaßige Einlagen im Studio dabei ist, wird bald verraten.Als weitere Neuheiten geben erstmals eine begleitende Dokumentationsreihe auf RTL+ und ein Podcast tiefere Einblicke in das Kultformat - mit Anekdoten, Hintergrundwissen und jeder Menge Humor. Als wäre das nicht schon Grund genug zur Vorfreude, sind noch viele weitere Überraschungen und Aktionen geplant, um die Fangemeinde zu begeistern.Oliver Kalkofe: "Zehnmal kultiviert gemeinsam Scheiße schauen, gemeinsam feiern und den Wahnsinn des absurden Alltags vergessen - was könnte es aktuell wohl Besseres geben, um die Seele zu heilen und den gepeinigten Verstand in der mentalen Eistonne entspannen zu lassen? Und diesmal nicht nur im Herbst, sondern auch wieder wie gewohnt zur adventlichen Vorweihnachtszeit. Fickende Hölle, wird das besinnlich! Das Jubiläum mit unserer 175. Folge wird eine fulminante Brain-Explosion - versprochen! Kurz gesagt: SchleFaZ war schon immer geil, aber dieses Jahr wird es noch geiler!"Peter Rütten: "Was kann noch schöner sein, als die erste SchleFaZ-Staffel bei NITRO und RTL+? Tja, da fällt mir spontan tatsächlich nur die zweite SchleFaZ-Staffel unter dem garantiert regendichten und bestens gedämmten RTL-Dach ein! Zehn qualitativ hochgradig herausgeforderte Filme - das heißt auch wieder zehnmal Glück und Freude sowie Schmerz und Erlösung mit der wundervollen, stetig wachsenden SchleFaZ-Community zu teilen. Inklusive der 175. Jubiläumsfolge, die Olli und mich ein Stück weit demütig macht. Wenn einem so viel schöner Scheißfilm widerfährt - das ist schon ein RTL+-Abo wert."Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: "'SchleFaZ' und NITRO - das passt einfach perfekt! Die erste Staffel hat gezeigt, dass unser Publikum ein feines Gespür für Filmgenuss der speziellen Art hat. Mit der Fortsetzung setzen wir noch einen drauf und freuen uns auf weitere unvergessliche Abende voller filmischer Grausamkeiten, die mit Liebe, Humor und Fachwissen auseinandergenommen werden. Mit neuem Zusatz-Content holen wir die Fans noch näher an das Kultformat heran - und haben auch selbst jede Menge Spaß dabei!"Ergänzend zu den Episoden und Zusatzformaten laufen auch die Planungen für ein neues SchleFaZ-Live-Event auf Hochtouren. Details dazu gibt es in Kürze. Es wird episch, es wird trashig - und es wird garantiert nicht oscarreif!"SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird von KALK TV (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König in Berlin produziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas HaiderSenior Communication Manager Kids, Consumer Products & MultichannelT: +49 221 456-51011andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/6018846