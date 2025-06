München (ots) -- Primetime: "Geissens' Mega Mansion" mit 6,0 und 6,1 % MA (14-49)- Starker Vorabend: "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" holt 9,3 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,7 % (14-49)RTLZWEI konnte am gestrigen Montag einen guten Tagesmarktanteil von 5,7 % verbuchen.Bereits am Vorabend stach eine Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 9,3 % Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hervor. Auch das Daily "Berlin - Tag & Nacht" erreichte im Anschluss sehr gute 6,5 % MA (14-49).Ab 20:15 Uhr erzielten dann zwei neue Folgen des Docutainment-Formats "Geissens' Mega Mansions" 6,0 und 6,1 % Marktanteil (14-49). Auch die im Anschluss ab 22:15 Uhr gezeigten Wiederholungen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" erreichten sehr gute Marktanteile von 6,3 und 6,2 % (14-49).Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 02.06.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 15660 vom 03.06.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6047612