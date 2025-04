München (ots) -- Insgesamt 10,8 Mio. Views bei RTL+- "CoupleChallenge" ist das aktuell meistgestreamte RTLZWEI-Format.- Folge 1 sticht heraus: 2,2 Mio. ViewsRTLZWEI holte 2025 nach einer dreijährigen Pause das Reality-Format "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" zurück. Ausgestrahlt wurde es in sechs Episoden vom 12. März bis zum 16. April sowie jeweils eine Woche im Voraus im Premium-Bereich bei RTL+. Die abschließende Betrachtung zeigt nun: Das Format konnte besonders im Streaming auf ganzer Linie überzeugen.Laut der AGF erreichte die Sendung kumuliert seit Streamingstart bis einschließlich 22. April 10,8 Mio. Views im Video-on-demand. Das macht "CoupleChallenge" zum aktuell meistgestreamten RTLZWEI-Format. Besonders die erste Folge sticht dabei mit bislang 2,2 Mio. Views heraus. Der Staffelstart schaffte es außerdem bereits am ersten Tag auf Platz 9 im deutschlandweiten Streaming-Gesamtvergleich sowie auf Platz 4 im Ranking der privaten Anbieter.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Die starken Zahlen im Streaming zeigen uns, dass wir mit der Rückkehr des Formats genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Die Kombination aus Reality-TV und spannenden Challenges trifft beim Publikum einen Nerv. Mit der CoupleChallenge haben wir das aktuell stärkste RTLZWEI-Format bei RTL+ und gemeinsam mit RTL Studios einen echten Streaming-Hit geschaffen."Linear erzielte die Reality-Show bis zu 4,4 % Marktanteil in der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-jährigen sowie sehr gute 8,0 % MA bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen. Im staffelübergreifenden Durchschnitt performte das Format bei den Erwachsenen zwischen 30 und 39 Jahren mit 4,1 % MA am besten.Quelle TV: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 12.03.-16.04.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp: TV; endgültig gewichtetQuelle VOD: AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung bis 22.04.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6019242