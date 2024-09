EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

NZWL: Konzernumsatz steigt im 1. Halbjahr 2024 von 85,7 Mio. Euro auf 91,0 Mio. Euro und Halbjahresüberschuss von 0,1 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro



Leipzig, 9. September 2024 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat heute ihren Halbjahresabschluss 2024 veröffentlicht. Demzufolge wurde in den ersten sechs Monaten ein Umsatzwachstum von 6,2 % auf 91,0 Mio. Euro (Vorjahr: 85,7 Mio. Euro) erzielt. In Europa ist die Steigerung auf höhere Kundenabrufe im Bereich Synchronisierungen für Doppelkupplungsgetriebe sowie den geplanten Hochlauf von Neuaufträgen im Nutzfahrzeugbereich zurückzuführen. In China entwickelte sich das operative Geschäft stabil auf Vorjahresniveau und nahezu plangerecht. Der Umsatzanteil des Bereichs Elektro-/Hybridantrieb lag bei rund 9 %. Im 1. Halbjahr 2024 ist die Nachfrage nach ausschließlich batteriebetriebenen Elektroautos gesunken. Dazu beigetragen haben das Auslaufen des Umweltbonus, politische Diskussionen um alternative Kraftstoffe und Verbrenner sowie Verschiebungen von Hochlaufzahlen. Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung stieg das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 1. Halbjahr 2024 von 9,6 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro. Der Konzernhalbjahresüberschuss legte deutlich von 0,1 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro zu. Bereinigt um den Sondereffekt aus unrealisierten Währungskursdifferenzen in Höhe von -0,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2023: 0,7 Mio. Euro) ergibt sich ein operatives Konzernergebnis von 1,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2023: 0,8 Mio. Euro). Das Eigenkapital nahm zum 30. Juni 2024 auf 29,3 Mio. Euro zu (31. Dezember 2023: 27,3 Mio. Euro), wodurch sich die Eigenkapitalquote auf 20,1 % erhöhte (31. Dezember 2023: 19,9 %). Die liquiden Mittel stiegen im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 16,1 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024. Erwartet werden ein Umsatzwachstum um 3 % bis 7 % sowie eine leichte Verbesserung des betrieblichen Rohertrags, des EBITDA sowie des Konzernjahresüberschusses (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen). Der Halbjahresabschluss 2024 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



