Lugano/Zürich (ots) -Die Cornér Group, als erste Bankengruppe in Europa, lanciert Visa Commercial Pay (VCP) ab sofort auch auf mobilen Geräten. Diese innovative Lösung ermöglicht es Unternehmen, virtuelle Karten nicht nur online, sondern auch über Smartphones und Smartwatches zu nutzen. Damit werden die effiziente Abwicklung und Verwaltung von Geschäftsausgaben noch flexibler, da bestehende Prozesse weiter optimiert und an die heutigen Anforderungen angepasst werden.Die Cornér Group setzt in ihrem Angebot für B2B-Zahlungen seit 2023 (https://www.cornergroup.ch/export/ch.cornergroup.content/.galleries/pdf/de/comunicati_stampa/comunicato_stampa_DE_20221207.pdf) auf Visa Commercial Pay und vereinfacht damit Geschäftsausgaben auf Basis virtueller Karten. Diese können in Echtzeit erstellt und verwaltet werden. Unternehmen setzen diese Karten in unterschiedlichen Bereichen ein: für Online-Einkäufe bei Lieferanten, Buchungen von Geschäftsreisen und sonstige notwendige ad hoc-Ausgaben. Das VCP-Portal ermöglicht ein zentrales Management der Zahlungen und eine einfache Zuordnung der Kosten für Unternehmen und Mitarbeitende.VCP bietet Unternehmen die Möglichkeit, individuelle Sicherheitsparameter für jede Karte festzulegen, darunter Gültigkeitsdauer, Transaktionsanzahl, Höchstbetrag und Händlerkategorie. Die Verwendung der Visa Token-Technologie erhöht die Sicherheit der Zahlungen zusätzlich verglichen mit herkömmlichen Kartenzahlungen, indem die 16-stellige Kartennummer durch einen digitalen Platzhalter ersetzt wird.Bezahlen im Arbeitsalltag leicht gemachtDas verbesserte Visa Commercial Pay Mobile ist neu auch in den mobilen Wallets Apple Pay und Google Pay integriert. Dies ermöglicht es Mitarbeitenden, ihre virtuellen Karten direkt auf ihrem Smartphone oder ihrer Smartwatch zu nutzen und damit sowohl online als auch in Geschäften zu bezahlen. Diese Funktion ist besonders bei Geschäftsreisen von Vorteil, weil die virtuellen Karten sofort auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch verfügbar sind, um beispielsweise die Kaution in Hotels oder bei Autovermietungen zu hinterlegen."Die Erweiterung von VCP auf mobile Endgeräte ist ein bedeutender Fortschritt für unsere Geschäftskundschaft. Durch diese Lösung bieten wir ihr nicht nur mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Verwaltung ihrer Ausgaben, sondern auch eine erhebliche Zeitersparnis und erhöhte Effizienz im täglichen Geschäftsverkehr", sagt Alessandro Seralvo, Head Cornér Group Cards Division. "Diese Weiterentwicklung unterstreicht unser Engagement, innovative und kundenorientierte Lösungen bereitzustellen.""Mit der Einführung von Visa Commercial Pay Mobile ermöglicht es die Cornér Group, Unternehmen ihr Ausgabenmanagement weiter zu optimieren. Firmen profitieren von effizienten Prozessen, da virtuelle Karten bereits mit Informationen wie Rechnungs- oder Auftragsnummer hinterlegt werden, was die Zuordnung erleichtert. Zudem können Mitarbeitende nicht nur einfach und sicher, sondern genauso bequem bezahlen, wie sie es vom mobilen Bezahlen im Alltag kennen", sagt Santosh Ritter, Country Manager Visa Schweiz & Liechtenstein.Mehr Informationen zu Visa Commercial Pay: cornercard.ch/visacommercialpayoder cornercard.eu/visacommercialpayPressekontakt:Daniela Gamppdaniela.gampp@corner.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100922741