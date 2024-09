Die Aktie von ThyssenKrupp (WKN: 750000) bleibt weiterhin schwach und fiel am Freitag erstmalig unter die Grenze von 3 €. Am Montag notiert sie uneinheitlich und steht aktuell bei 3 €. Seit Juni kam der Kurs total unter die Räder und verlor rund -35%. Allerdings stellt sich jetzt auch die Frage, ob die Aktie damit wieder interessant wird. Lösung bei Stahlsparte muss kommen ThyssenKrupp erlebte schon viele Manager, die meisten scheiterten an einer ...

