Mit einem Plus von 11,8 Prozent an der Nasdaq hat die Aktie von BioNTech zum Start in die neue Handelswoche wieder mächtig an Fahrt aufgenommen. Anleger waren wieder bereit, dreistellige Dollar-Notierungen für ein Papier der Mainzer Biotech-Schmiede auf den Tisch zu legen. Das ist der Grund für den Kurssprung.

Den vollständigen Artikel lesen ...