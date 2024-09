DJ Finanzagentur platziert 53 Millionen Commerzbank-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzagentur des Bundes startet mit der angekündigten Reduzierung ihrer Beteiligung an der Commerzbank. Wie die Agentur mitteilte, beginnt sie am Dienstag mit der Platzierung von gut 53 Millionen Commerzbank-Aktien. Ihr Anteil wird sich nach Abschluss der Transaktion auf 12,0 von 16,5 Prozent reduzieren. Die Transaktion wird in einem beschleunigten Platzierungsverfahren durchgeführt und richtet sich an institutionelle Investoren.

Für die verbliebene Beteiligung wurde eine Verkaufsbeschränkung mit einer Laufzeit von 90 Tagen abgeschlossen. Dabei gebe es aber bestimmte Ausnahmen, so die Finanzagentur weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2024 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.