Führender Kosmetik- und Pharmahersteller möchte angesichts der sich ändernden Marktlage seine Agilität erhöhen

Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass die Dr. Wolff Group, ein familiengeführter deutscher Hersteller von Kosmetik- und Pharmaprodukten, mit Kinaxis und mSE Solutions, einem Experten für Lieferkettenoptimierung, zusammenarbeitet, um schnellere und präzisere Entscheidungen bei der Lieferkettenplanung zu ermöglichen und so ein besseres Gleichgewicht zwischen Markt- und Lieferkettendynamik zu gewährleisten.

Dr. Wolff ist ein wachsendes Unternehmen, das seine beliebten Marken, darunter Alpecin, Alcina und Plantur, in mehr als 60 Länder weltweit exportiert. Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, sein komplexes und vielfältiges Produktportfolio zu verwalten, das von Haarpflege- und Stylingprodukten über dekorative Kosmetik und Zahnpflege bis hin zu Vaginal- und Dermatologieprodukten reicht. Um noch flexibler, schneller und effizienter auf Kundenanforderungen reagieren zu können, wandte sich das Unternehmen zur Optimierung seiner Lieferkettenprozesse an mSE Solutions und Kinaxis.

Durch die Bündelung der Stärken ihrer Expertenteams werden Kinaxis und mSE Solutions die Dr. Wolff Group im Rahmen der Implementierung der KI-gestützten Plattform von Kinaxis bei der End-to-End-Orchestrierung der globalen Lieferkette unterstützen.

"Die Vielfalt unserer Produkte und die Expansion in neue Märkte machen unsere Lieferkette besonders komplex und anspruchsvoll", sagte Dr. Andreas Brinkhoff, Geschäftsführer der Dr. Wolff Group. "mSE Solutions hat uns geholfen, die Bereiche unseres Geschäfts zu identifizieren, die am meisten von Technologien zur Supply-Chain-Orchestrierung profitieren würden, und durch die Partnerschaft mit Kinaxis entwickeln wir einen umfassenden Überblick über die Leistungen und Risiken unserer Lieferkette in unserem gesamten End-to-End-Netzwerk. Wir sind jetzt darauf vorbereitet, auf jegliche Störungen zu reagieren."

"Die Konsumgüterindustrie ist geprägt von extremem Wettbewerb, hohen Umsätzen und stürmischem Tempo und erfordert eine kontinuierliche Flexibilität und Effizienz der Lieferkette", sagte Martin Bilstein, Regional Vice President für die DACH-Region bei Kinaxis. "Wir sind begeistert, an der Entwicklung der Lieferkette der Dr. Wolff Group teilzunehmen und freuen uns darauf, ihren Erfolg zu unterstützen."

Um mehr über Kinaxis und seine Lösungen für das Supply Chain Management zu erfahren, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über mSE Solutions

mSE Solutions ist ein technisch versiertes Supply-Chain-Beratungsunternehmen, das die richtigen Fragen stellt, fachkundige Beratung bietet und erstklassigen Service für erfolgreiche Kinaxis-Implementierungen leistet. Unsere Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass Transformationsprozesse schnell und effektiv erfolgen und von den Nutzern angenommen werden. Mit unserer globalen Reichweite erstreckt sich unser Service auch auf den Support nach Inbetriebnahme sowie die Systempflege und bietet eine umfassende Unterstützung, wo auch immer Ihr Unternehmen tätig ist. Für ambitionierte kleine und mittlere Unternehmen die Hidden Champions ihrer Branchen ist mSE Solutions der ideale, praxisorientierte Partner für Implementierungen von Kinaxis RapidResponse. Bitte besuchen Sie mSE-solutions.com.

Über Dr. Wolff-Group

Die in der vierten Generation der Gründerfamilie geführte, mit rund 900 Mitarbeitern in Deutschland ansässige Dr. Wolff Group setzt ihren weltweiten Wachstumskurs mit Marken wie Alpecin und Linola sowie Plantur, Vagisan Karex und Bioniq® fort. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 legt das Unternehmen großen Wert auf Forschung und wissenschaftlich nachweisbaren Nutzen seiner Produkte zur Lösung von Problemen wie Haarausfall und Hauterkrankungen. Mit seine eigenen Entwicklungen konnte das Unternehmen einen Umsatz von 390,6 Millionen Euro (2023) erzielen. Dr. Wolff ist in 67 Ländern aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.drwolffgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

