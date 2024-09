Die überraschend deutliche Gewinnwarnung bei BMW hat dem Gesamtmarkt am Dienstag ordentlich zugesetzt. Zum Handelsschluss markierte der DAX ein neues Verlaufstief unterhalb der 50-Tage-Linie. Allerdings versucht sich der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen an einem Konter, beflügelt durch die Banken. Ferner stehen Bayer, Covestro, FMC, Jost und Siemens im Fokus.

